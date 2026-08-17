«Ожог проявляется не сразу»: Названы растения, которые лучше обходить стороной на прогулках

После контакта с некоторыми растениями первые часы вы можете ничего не чувствовать. А спустя время — получить серьёзный ожог. Кандидат биологических наук Мария Галкина в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» рассказала, какую зелень в конце лета стоит обходить стороной.

Главная угроза августа — по-прежнему борщевик Сосновского. Он продолжает цвести, а на части соцветий уже зреют плоды. Однако его опасность не зависит от фазы роста: сок содержит фуранокумарины, которые повышают чувствительность кожи к ультрафиолету. Поэтому даже краткий контакт в солнечный день может обернуться сильным поражением. И коварство в том, что ожог часто проявляется не сразу, а через несколько часов или даже на следующий день.

Ещё одно растение-невидимка — ясенец, известный как «неопалимая купина». Он тоже способен вызвать ожог при контакте с кожей в ясную погоду, и реакция также отсрочена. Однако в августе его встретить сложнее: цветёт он в июне–июле, так что риск скорее при случайном касании листьев.

Но не стоит паниковать при виде каждой незнакомой травы. В средней полосе сильно ядовитых растений немного, и большинство не опасны при обычном прикосновении. Настоящая беда — если вы решите попробовать незнакомую ягоду. Например, в подмосковных лесах в августе можно наткнуться на вороний глаз с тёмно-синей ягодой — она ядовита.

Как защититься: не трогайте незнакомые растения голыми руками и не срывайте цветы, если не уверены в их безопасности. С борщевиком на участке работайте в перчатках и закрытой одежде, лучше утром или вечером, когда солнце не так активно. После случайного контакта с любым подозрительным растением сразу промойте кожу водой с мылом и несколько дней избегайте солнца на этом месте.

Августовская природа в основном безопасна — большинство цветов не несут угрозы. Но борщевик лучше обходить стороной, даже если после прикосновения ничего не почувствовали. Отсроченный ожог — именно то, что делает его таким коварным.

А ранее Life.ru писал, что подмосковная пенсионерка получила ожоги от борщевика, собирая травы. Женщина пыталась справиться с острым инфекционным заболеванием самостоятельно и сорвала лист растения, приняв его за лопух. После контакта с кожей и солнечным светом сок борщевика вызвал выраженное поражение.