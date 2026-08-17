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17 августа, 12:05

«Ожог проявляется не сразу»: Названы растения, которые лучше обходить стороной на прогулках

Биолог Галкина: Борщевик Сосновского и ясенец могут вызвать ожоги в августе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Serrgey75

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Serrgey75

После контакта с некоторыми растениями первые часы вы можете ничего не чувствовать. А спустя время — получить серьёзный ожог. Кандидат биологических наук Мария Галкина в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» рассказала, какую зелень в конце лета стоит обходить стороной.

Главная угроза августа — по-прежнему борщевик Сосновского. Он продолжает цвести, а на части соцветий уже зреют плоды. Однако его опасность не зависит от фазы роста: сок содержит фуранокумарины, которые повышают чувствительность кожи к ультрафиолету. Поэтому даже краткий контакт в солнечный день может обернуться сильным поражением. И коварство в том, что ожог часто проявляется не сразу, а через несколько часов или даже на следующий день.

Ещё одно растение-невидимка — ясенец, известный как «неопалимая купина». Он тоже способен вызвать ожог при контакте с кожей в ясную погоду, и реакция также отсрочена. Однако в августе его встретить сложнее: цветёт он в июне–июле, так что риск скорее при случайном касании листьев.

Но не стоит паниковать при виде каждой незнакомой травы. В средней полосе сильно ядовитых растений немного, и большинство не опасны при обычном прикосновении. Настоящая беда — если вы решите попробовать незнакомую ягоду. Например, в подмосковных лесах в августе можно наткнуться на вороний глаз с тёмно-синей ягодой — она ядовита.

Как защититься: не трогайте незнакомые растения голыми руками и не срывайте цветы, если не уверены в их безопасности. С борщевиком на участке работайте в перчатках и закрытой одежде, лучше утром или вечером, когда солнце не так активно. После случайного контакта с любым подозрительным растением сразу промойте кожу водой с мылом и несколько дней избегайте солнца на этом месте.

Августовская природа в основном безопасна — большинство цветов не несут угрозы. Но борщевик лучше обходить стороной, даже если после прикосновения ничего не почувствовали. Отсроченный ожог — именно то, что делает его таким коварным.

Какие травы августа нельзя собирать без знаний, даже если бабушка уверяла, что они «от всего»
Какие травы августа нельзя собирать без знаний, даже если бабушка уверяла, что они «от всего»

А ранее Life.ru писал, что подмосковная пенсионерка получила ожоги от борщевика, собирая травы. Женщина пыталась справиться с острым инфекционным заболеванием самостоятельно и сорвала лист растения, приняв его за лопух. После контакта с кожей и солнечным светом сок борщевика вызвал выраженное поражение.

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Дарья Нарыкова
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