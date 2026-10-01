«Хроническая усталость»: Врач раскрыла опасность несбалансированного вегетарианства

Несбалансированное вегетарианское питание может привести к дефициту витамина B12, железа и белка, а среди последствий возможны хроническая усталость и слабость. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

По словам специалиста, необходимые организму вещества распределены по растительным продуктам неравномерно, поэтому такой рацион приходится особенно тщательно составлять. Некоторые элементы при этом хуже усваиваются из растительной пищи. В их числе диетолог назвала селен, цинк и витамин D.

Особое внимание Соломатина обратила на белок. По её словам, вещества из продуктов животного происхождения отличаются более высокой биодоступностью, а сам белок необходим мышцам, коже, волосам, сосудам и иммунной системе. По этой причине врач не рекомендует вегетарианское питание несовершеннолетним, организм которых продолжает расти.

В группу повышенного риска специалист также включила пожилых людей. Недостаток белка в старшем возрасте, по её словам, способен увеличить вероятность потери мышечной массы и связанных с ней проблем.

Женщинам репродуктивного возраста стоит учитывать возможный дефицит железа. Соломатина напомнила, что этот микроэлемент лучше усваивается из мяса, а его нехватка может привести к анемии.

Ещё одной проблемой врач назвала витамин B12, которого нет в растительной пище. Его дефицит, по словам диетолога, способен сопровождаться хронической усталостью, слабостью, головокружением, одышкой, учащённым сердцебиением и трудностями с умственной работой.

Ранее Life.ru рассказывал, что в России предложили ограничить агрессивную пропаганду вегетарианства среди детей. Инициатор подчеркнул, что речь не идёт о запрете самого отказа от мяса — взрослые вправе самостоятельно выбирать рацион. Ограничения, по его мнению, нужны для случаев, когда такую модель питания навязывают несовершеннолетним в школах, детсадах и социальных сетях.