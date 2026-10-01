В России призвали запретить агрессивную пропаганду вегетарианства среди детей

Агрессивную пропаганду вегетарианства среди детей следует ограничить, поскольку она может превращаться в идеологическое давление. С таким предложением выступил председатель движения «Россия православная» Михаил Иванов в беседе с «Абзацем».

При этом общественник подчеркнул, что не выступает за запрет самого отказа от мяса. По его словам, взрослые вправе самостоятельно определять свой рацион, однако навязывать подобную модель питания несовершеннолетним в школах, детских садах и соцсетях, по его мнению, не следует.

«В соцсетях есть группы, где людей запугивают, унижают и называют убийцами. Это уже не пропаганда здорового образа жизни, это сектантство», — заявил Иванов.

Он считает, что одних ограничений будет недостаточно. В качестве альтернативы общественник предложил развивать просветительские программы о сбалансированном питании и объяснять детям и родителям принципы составления полноценного рациона.

Иванов также связал свою инициативу с риском дефицита ряда питательных веществ при неграмотно составленном меню. В частности, он упомянул белок, железо и витамин B12.

Ранее биолог предупредила о возможных рисках вегетарианства для некоторых людей. По её словам, реакция организма на растительный рацион зависит от генетики, возраста, состояния здоровья и образа жизни. Особое внимание специалист советовала уделять уровню витамина B12.