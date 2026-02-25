Не всем по зубам: Названа веская причина, которая мешает превратиться в вегетарианца

Вегетарианство и веганство — это не только этический или экологический выбор, но и серьёзное испытание для организма. Кандидат биологических наук Екатерина Суркова в беседе с Life.ru пояснила, что реакция на растительный рацион во многом зависит от генетики, возраста, состояния здоровья и образа жизни.

Эксперт отметила, что особое внимание следует уделять витамину B12. Он практически отсутствует в растительной пище, а его усвоение связано с работой ряда белков-переносчиков, кодируемых генами FUT2, TCN2, MTR, MTRR и MTHFR.

У некоторых людей генетические особенности могут снижать поступление B12 в клетки или повышать потребность в нём. В результате дефицит способен развиться даже при формально нормальных показателях анализов. Екатерина Суркова Кандидат биологических наук, руководитель научных коммуникаций медико-генетического центра Genotek

По её словам, не менее важно контролировать уровень омега-3 жирных кислот и железа. Растительные продукты содержат альфа-линоленовую кислоту (ALA), из которой организм синтезирует EPA и DHA — соединения, жизненно важные для работы мозга и сердца. Эффективность этой конверсии зависит от вариаций генов FADS1 и FADS2.

«У одних людей способность к превращению ALA в DHA минимальна, что повышает риск дефицита, у других — выше, что облегчает адаптацию к растительному рациону», — пояснила эксперт.

Что касается железа, вегетарианцы получают преимущественно негемовое железо, которое усваивается хуже, чем гемовое. Ген TMPRSS6 может способствовать повышению уровня гепсидина и снижению всасывания железа, а некоторые мутации в гене HFE, напротив, связаны с его избыточным накоплением.

«Генетика задаёт диапазон возможностей. При одинаковом рационе один человек сохраняет нормальный уровень ферритина годами, а другой сталкивается с дефицитом», — подчеркнула Суркова.

По словам специалиста, переход на растительную диету требует регулярного лабораторного контроля, учёта индивидуальных генетических особенностей и грамотной коррекции рациона, чтобы обеспечить организм всеми необходимыми нутриентами и сохранить здоровье.

