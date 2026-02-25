Не всем по зубам: Названа веская причина, которая мешает превратиться в вегетарианца
Биолог объяснила, людям с каким генами может навредить вегетарианство
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / EZ-Stock Studio
Вегетарианство и веганство — это не только этический или экологический выбор, но и серьёзное испытание для организма. Кандидат биологических наук Екатерина Суркова в беседе с Life.ru пояснила, что реакция на растительный рацион во многом зависит от генетики, возраста, состояния здоровья и образа жизни.
Эксперт отметила, что особое внимание следует уделять витамину B12. Он практически отсутствует в растительной пище, а его усвоение связано с работой ряда белков-переносчиков, кодируемых генами FUT2, TCN2, MTR, MTRR и MTHFR.
У некоторых людей генетические особенности могут снижать поступление B12 в клетки или повышать потребность в нём. В результате дефицит способен развиться даже при формально нормальных показателях анализов.
По её словам, не менее важно контролировать уровень омега-3 жирных кислот и железа. Растительные продукты содержат альфа-линоленовую кислоту (ALA), из которой организм синтезирует EPA и DHA — соединения, жизненно важные для работы мозга и сердца. Эффективность этой конверсии зависит от вариаций генов FADS1 и FADS2.
«У одних людей способность к превращению ALA в DHA минимальна, что повышает риск дефицита, у других — выше, что облегчает адаптацию к растительному рациону», — пояснила эксперт.
Что касается железа, вегетарианцы получают преимущественно негемовое железо, которое усваивается хуже, чем гемовое. Ген TMPRSS6 может способствовать повышению уровня гепсидина и снижению всасывания железа, а некоторые мутации в гене HFE, напротив, связаны с его избыточным накоплением.
«Генетика задаёт диапазон возможностей. При одинаковом рационе один человек сохраняет нормальный уровень ферритина годами, а другой сталкивается с дефицитом», — подчеркнула Суркова.
По словам специалиста, переход на растительную диету требует регулярного лабораторного контроля, учёта индивидуальных генетических особенностей и грамотной коррекции рациона, чтобы обеспечить организм всеми необходимыми нутриентами и сохранить здоровье.
Ранее Life.ru писал, что и кофе влияет на здоровье по-разному у людей с разной генетикой. Ген CYP1A2 определяет скорость переработки кофеина: у некоторых даже одна чашка вызывает тревожность и бессонницу.
Главные материалы о лечении, профилактике и заботе о себе — читайте в разделе «Здоровье» на Life.ru.