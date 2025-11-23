У рыжих раны затягиваются дольше обычного. Учёные нашли причину
Учёные выяснили, почему ген рыжих волос влияет на скорость восстановления тканей
Замедленное заживление хронических ран может быть обусловлено нарушениями в работе гена MC1R, который играет ключевую роль в формировании рыжего цвета волос и пигментации кожи. Результаты работы исследователей из Эдинбургского университета опубликованы в журнале PNAS.
Для выявления новых факторов, влияющих на заживление хронических ран (таких как диабетические язвы и пролежни, особенно актуальные для пожилых людей), учёные провели анализ тысяч клеток из образцов повреждённых тканей. Они обнаружили, что сбои в сигнальном пути POMC-MC1R способствуют усилению воспалительных процессов и препятствуют эффективной клеточной регенерации. У лиц с частично или полностью неактивным геном MC1R процесс восстановления тканей протекает значительно медленнее.
Эти выводы были подкреплены экспериментами на мышах: у 95% грызунов с рыжим окрасом спустя неделю после травмы оставались незажившие участки, тогда как у их тёмношёрстных сородичей раны полностью затянулись.
В попытке компенсировать эту генетическую особенность, команда разработала крем, содержащий селективный агонист MC1R. В доклинических испытаниях этот крем продемонстрировал улучшение заживления, снижение воспаления, стимуляцию образования сосудов (ангиогенеза) и уменьшение рубцевания. Однако его эффективность наблюдалась только при наличии частичной активности гена MC1R. При полном отсутствии его функции препарат не давал результата.
В настоящее время учёные готовятся к клиническим испытаниям, поскольку агонисты MC1R уже доказали свою безопасность в медицинских приложениях. Существует надежда, что новые препараты на их основе смогут оперативно стать доступными для пациентов, страдающих от хронических ран.
Ранее группа учёных из Чикаго, Майами и Турции выяснила, что препарат для потенции способен помочь в лечении одной из форм врождённой глухоты. Причиной этого вида глухоты является мутация гена CPD, которая нарушает выработку оксида азота в волосковых клетках внутреннего уха. Это приводит к их гибели и, как следствие, к потере слуха.
