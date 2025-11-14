Учёные выяснили, что секс в сочетании с окситоцином укоряет заживление ран

Интимная близость может ускорять восстановление организма, особенно если сочетать её с назальным спреем окситоцина. К такому выводу пришли исследователи из Цюрихского университета, результаты опубликовали в журнале JAMA Psychiatry.

Окситоцин, известный как «гормон любви» или «гормон объятий», вырабатывается во время родов и грудного вскармливания. Он также связан с формированием социальных связей и сексуальной активностью. Учёные рассмотрели гипотезу о влиянии окситоцина на заживление ран и снижение стресса.

Команда провела исследование с участием 80 здоровых пар среднего возраста 27 лет. Участникам нанесли по четыре небольших повреждения на предплечьях и разделили на группы с разными комбинациями вмешательств.

Результаты показали, что ни спрей, ни позитивные беседы отдельно не ускоряли заживление. Однако сочетание окситоцина с сексуальной активностью значительно снизило размеры и глубину ран. Наиболее выраженные улучшения отмечали пары, у которых был телесный контакт. У них фиксировали более низкий уровень кортизола, гормона стресса, замедляющего работу иммунной системы.

