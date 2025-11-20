Учёные обнаружили, что препарат «Виагра» может помочь в восстановлении слуха

Исследователи из Чикаго, Майами и Турции выяснили, что препарат для потенции может помочь при одном виде врождённой глухоты. Проблема возникает из-за мутации гена CPD, которая нарушает выработку оксида азота в волосковых клетках внутреннего уха. Это приводит к их гибели и потере способности улавливать звуковые волны.

В эксперименте с мутациями гена у плодовых мушек учёные проверили два вида терапии: силденафил – активное вещество «Виагры», и добавки аргинина. Оба способа восстанавливали работу волосковых клеток и улучшали слух.

«Мы нашли новый путь лечения для пациентов с генетической формой глухоты, используя уже одобренные FDA препараты», — цитирует New York Post ведущего автора исследования, профессора Ронг Грейс Чжаи.

Если дальнейшие клинические испытания подтвердят эффективность способов, знаменитая «синяя» таблетка может обрести неожиданное применение — для восстановления слуха.

