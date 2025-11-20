Россия и США
19 ноября, 21:46

Учёные обнаружили, что препарат «Виагра» может помочь в восстановлении слуха

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Krakenimages.com

Исследователи из Чикаго, Майами и Турции выяснили, что препарат для потенции может помочь при одном виде врождённой глухоты. Проблема возникает из-за мутации гена CPD, которая нарушает выработку оксида азота в волосковых клетках внутреннего уха. Это приводит к их гибели и потере способности улавливать звуковые волны.

В эксперименте с мутациями гена у плодовых мушек учёные проверили два вида терапии: силденафил – активное вещество «Виагры», и добавки аргинина. Оба способа восстанавливали работу волосковых клеток и улучшали слух.

«Мы нашли новый путь лечения для пациентов с генетической формой глухоты, используя уже одобренные FDA препараты»,цитирует New York Post ведущего автора исследования, профессора Ронг Грейс Чжаи.

Если дальнейшие клинические испытания подтвердят эффективность способов, знаменитая «синяя» таблетка может обрести неожиданное применение — для восстановления слуха.

Учёные сделали сенсационное открытие о романтической жизни людей и неандертальцев
Ранее Life.ru писал, что секс в сочетании с окситоцином ускоряет заживление ран. К такому выводу пришли исследователи из Цюрихского университета. Окситоцин, известный как «гормон любви» или «гормон объятий», вырабатывается во время родов и грудного вскармливания. Он также связан с формированием социальных связей и сексуальной активностью. Учёные рассмотрели гипотезу о влиянии окситоцина на заживление ран и снижение стресса.

