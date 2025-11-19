Учёные сделали сенсационное открытие о романтической жизни людей и неандертальцев

Романтические поцелуи возникли у предков современных приматов примерно 20 миллионов лет назад, установили учёные в процессе исследования, результаты которого опубликованы в журнале Evolution and Human Behavior. По мнению специалистов, эта форма поведения была характерна для общих предков шимпанзе, бонобо и человека, а также сохранилась у неандертальцев, практиковавших контакты с людьми.

Учёные провели филогенетический анализ с использованием Байесовского моделирования, изучив 10 миллионов эволюционных сценариев. Согласно результатам, поцелуй представляет собой контакт без передачи пищи, который наблюдается не только у приматов, но и у муравьёв, птиц и белых медведей. При этом распространённое представление об универсальности поцелуев не соответствует действительности, так как это поведение документировано лишь в 46% человеческих культур.

«Наше новое свидетельство, что поцелуи присутствовали у неандертальцев, плюс тот факт, что люди и неандертальцы имели схожих микробов в полости рта (за счёт обмена слюной) и что большинство ныне живущих людей неафриканского происхождения имеют небольшую часть неандертальской ДНК — всё это говорит о том, что люди и неандертальцы целовали друг друга», — цитирует учёных RTVI.

