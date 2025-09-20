Рюриковичи среди нас: Генетики выяснили, в каких регионах РФ обитают потомки варягов

В наши дни не сохранилось точных официальных данных о числе россиян со скандинавским происхождением, поскольку переписи фиксируют гражданство и этническую принадлежность, но не генетическое наследие. Однако генетики предполагают, что потомки варягов в РФ всё-таки есть, хотя их доля составляет лишь несколько процентов, сообщает «Газета.ru».

По данным учёных, исторически скандинавская диаспора в России включала уроженцев Швеции, Норвегии и Дании, особенно их было много среди дворянства, военных и торговцев. Варяжские дружины на Руси в IX–XI веках состояли преимущественно из скандинавов, а шведы сыграли важную роль в формировании флота и армии с эпохи Петра I. При этом многие фамилии шведского и датского происхождения встречаются среди русской аристократии и интеллигенции до сих пор.

Исследователи выяснили, что самая высокая доля скандинавского наследия наблюдается у жителей Новгородской области, за которой следуют Ярославская и Томская области. По их данным, в Новгородской (8,22%) и Ярославской областях (9,2%) процент мужчин с гаплогруппой I1, характерной для скандинавских популяций, значительно выше среднего по России (4,47%). Эта гаплогруппа, являющаяся древней европейской, наиболее распространена в Скандинавии и Северо-Западной Европе, однако встречается и в Восточной Европе.

«Гаплогруппа I1, вероятно, появилась в Европе около 25 500 лет назад и изначально была связана с догерманским населением региона, а затем распространилась среди германских народов», — отметили авторы исследования.