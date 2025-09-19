«Ловушка для Мамая»: Раскрыты неизвестные детали Куликовской битвы

Куликовская битва была не просто «стенкой на стенку», а тщательно продуманной военной операцией. Русское войско выиграло сражение во многом благодаря тактическому замыслу князя Дмитрия Донского. Об этом РИА Новости рассказала начальник научно-исследовательского отдела музея-заповедника «Куликово поле» Ольга Бурова.

По её словам, школьное представление о событии XIV века часто упрощено. На деле князь и воеводы заранее выбрали выгодное место для боя, изучив ландшафт: реки, балки и Зеленая дубрава стали союзниками русских воинов.

Бурова отметила, что Дмитрий Донской знал о любимом приёме Мамая — ударе во фланг с последующим заходом в тыл. Русские даже намеренно пустили слухи о слабости левого фланга, чтобы заманить противника в ловушку.

Когда ордынцы пошли в обход, они оказались спиной к Зеленой дубраве, где в засаде ждал русский полк. Его удар стал решающим и предопределил исход битвы.