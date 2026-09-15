«Вторжение в компетенцию Церкви»: В РФ предложили приравнять экзорцизм к пропаганде сатанизма*

Председатель общероссийского общественного движения «Россия православная» Михаил Иванов заявил о необходимости приравнять услуги экзорцистов к пропаганде сатанизма* и полностью запретить рекламу подобных ритуалов. По его словам, в Интернете всё чаще появляются платные предложения от людей без духовного сана, предлагающих «изгнать бесов» или «снять порчу», что является прямым вторжением в компетенцию Церкви.

Иванов в беседе с «Абзацем» подчеркнул, что такие «специалисты» часто прикрываются православной атрибутикой, вводя людей в заблуждение. На деле за этим кроется либо мошенничество, либо реальное обращение к тёмным силам. С точки зрения православия, любой человек, проводящий подобные ритуалы без благословения священника, либо находится в заблуждении, либо сознательно служит сатане*. Общественник назвал эту деятельность не просто шарлатанством, а угрозой традиционным духовно-нравственным ценностям.

Для борьбы с этим явлением Иванов предлагает внести изменения в закон «О рекламе» и КоАП, прямо запретив размещение объявлений об оккультных и псевдодуховных услугах. Штрафы для физических лиц могут составить до 100 тысяч рублей, для юридических лиц и интернет-платформ — до 5 миллионов рублей с блокировкой ресурса.

Кроме того, саму деятельность предлагается квалифицировать как пропаганду деструктивной идеологии: поскольку сатанизм* уже признан в России экстремистским движением, пропаганда его практик, включая псевдоэкзорцизм, должна влечь уголовную ответственность.

А ранее Life.ru сообщал, что в Сети появились «белые колдуны» и «православные ведуны». Подобные «специалисты» создают аккаунты с иконами на аватарках, выкладывают фотографии из храмов, используют в описаниях слова «Бог», «молитва», «благословение» — и при этом предлагают услуги, которые не имеют ничего общего с православием.

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