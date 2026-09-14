Икона на аватарке, а внутри бесовщина: Россиян предупредили об опасности цифровых «колдунов»

Сегодня в интернете набирает обороты новое опасное явление: так называемые «белые колдуны» и «православные ведуны». Об этом Life.ru рассказал заместитель председателя Всемирного Русского Народного Собора, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов.

Они создают аккаунты с иконами на аватарках, выкладывают фотографии из храмов, используют в описаниях слова «Бог», «молитва», «благословение» — и при этом предлагают услуги, которые не имеют ничего общего с православием: снятие порчи, привороты, «чистки» кармы, «энергетические» сеансы исцеления. И самое страшное, что многие из этих «специалистов» — не реальные люди. Их страницы, тексты и даже «отзывы» сгенерированы искусственным интеллектом. Михаил Иванов Заместитель председателя Всемирного Русского Народного Собора, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная»

По словам собеседника Life.ru, мы имеем дело с виртуальными мошенниками, которые паразитируют на вере доверчивых людей. Православная традиция никогда не знала «белой магии».

«Церковь всегда учила, что любое колдовство, любая магия — это обращение к падшим духам, независимо от того, белым или чёрным называет его человек. Святитель Иоанн Златоуст прямо говорил: «Кто занимается волшебством, тот отрёкся от Христа», — предупреждает Иванов.

Если человек прикрывается иконами и фотографиями из церкви, но при этом обещает «снять порчу» или «навести удачу» за деньги — он не «белый колдун», он шарлатан, действующий по научению врага рода человеческого. А если такого «специалиста» и вовсе не существует, и все его «услуги» созданы искусственным интеллектом — это ещё циничнее. Человек платит деньги за то, чего нет, за иллюзию, за цифровой призрак, который никогда не сможет ему помочь.

Настоящий православный священник, настоящий духовник никогда не будет брать деньги за «снятие порчи». Он не будет обещать вам мгновенного исцеления и «удачи в делах». Он скажет: «Покайтесь, исповедуйтесь, причаститесь, молись, и Господь управит».

«Если вы видите в сети аккаунт, где икона соседствует с предложением магических услуг, знайте: это ловушка. Не верьте, не платите, не делитесь своими проблемами с теми, кто может использовать вашу боль против вас. Настоящая помощь — в храме, а не в интернете. И помните слова Христа: «Не можете служить Богу и маммоне» (Мф. 6:24). Нельзя одновременно молиться и продавать благодать. Это невозможно и противно вере», — заключил зампред ВРНС.

Ранее член СПЧ Кирилл Кабанов выступил с резкой критикой в адрес государственных институтов, бездействующих в отношении индустрии эзотерики. По словам общественника, депутаты ГД уже два созыва лишь рассуждают о запрете деятельности магов, однако дальше демагогии дело не заходит. Правозащитник убеждён: «разного рода колдуны, гадалки, экстрасенсы и прочая нечисть» выполняют роль «быстрых углеводов» для общественного сознания.