«Быстрые углеводы» для мозга: В СПЧ высказались об «оболванивании» народа экстрасенсами

Член СПЧ Кирилл Кабанов выступил с резкой критикой в адрес государственных институтов, бездействующих в отношении индустрии эзотерики. По словам общественника, депутаты ГД уже два созыва лишь рассуждают о запрете деятельности магов, однако дальше демагогии дело не заходит.

Правозащитник убеждён: «разного рода колдуны, гадалки, экстрасенсы и прочая нечисть» выполняют роль «быстрых углеводов» для общественного сознания. Он считает, что подобные ток-шоу и услуги служат инструментом для отвлечения внимания граждан, занимаясь «глобальным одурачиванием».

Особое внимание эксперт уделил финансовой составляющей вопроса. В 2024 году россияне потратили на услуги тарологов и эзотериков колоссальные 2,4 триллиона рублей. Кабанов подчеркнул, что к сомнительным практикам прибегают не только отчаявшиеся люди, но и весьма статусная публика.

Член СПЧ назвал этот сектор «серьёзнейшим теневым рынком лжеуслуг». Он убеждён, что если бы власти действительно хотели пресечь эту «организованную и прибыльную мошенническую деятельность», то соответствующий закон приняли бы моментально.

«Значит, нужным и важным делом занимаются жулики, цинично обманывая доверчивых граждан, даже государственным, раз их не трогают», — резюмировал Кирилл Кабанов. По мнению спикера, отсутствие запретов позволяет шарлатанам процветать на человеческом горе и глупости.

Ранее МФО начали зарабатывать на клиентах не только за счёт процентов: россиянам при оформлении микрозаймов навязывают гороскопы, расклады Таро, натальные карты и другие допуслуги. В ЦБ отмечают рост жалоб на такие практики на 20% — за год регулятор получил около 6 тысяч обращений.