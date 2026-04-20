Гадалки вместо денег: МФО начали разводить россиян на раскладах Таро и гороскопах

Хотите 10 тысяч до зарплаты? А может, вам ещё гороскоп на месяц и расклад Таро на любовь? Микрофинансовые организации нашли новый способ заработать. И это уже не проценты по займам. Как сообщил «Известиям» главный финансовый уполномоченный Юрий Воронин, МФО при выдаче микрозаймов начали массово навязывать клиентам дополнительные услуги.

Среди них – расклады Таро, составление натальных карт, гороскопы и даже расшифровка сновидений. «Услуги» предлагают регулярно, но большинство клиентов не жалуются. Просто не знают, что имеют право отказаться. Или думают, что это обязательная часть договора.

«Чаще всего МФО продают страховки. Но бывает и экзотика: телемедицина, флешки с «важной» информацией, помощь на дорогах, подбор аналогов лекарств», – рассказала заместитель руководителя проекта Народного фронта «За права заёмщиков» Алла Храпунова.

В ЦБ подтвердили, что жалоб на допуслуги МФО стало на 20% больше. За год – около 6 тысяч обращений. И это только те, кто дошел до регулятора.

При этом часть МФО отказывает в возврате средств в период охлаждения, хотя это прямое нарушение закона. В ЦБ уже подготовили новую редакцию стандарта защиты прав клиентов. Скоро продавать гадалок станет сложнее.

Но главный вопрос: почему МФО вообще этим занимаются? Ответ простой – деньги. С 1 марта 2026 года МФО обязаны идентифицировать клиентов по биометрии. С 1 апреля максимальная переплата по займам снижена до 100%. В итоге 53% организаций работают в ноль или в минус. Около 60 компаний вообще покинули рынок.

«МФО, которые не могут сократить операционные расходы, будут пытаться компенсировать потери за счёт продажи дополнительных услуг», – пояснил финансовый советник Алексей Родин.

Эксперты советуют не торопиться при оформлении займа. Читать нужно всё. Если услугу всё же навязали, от неё можно отказаться в течение 30 дней. Направили претензию в МФО – не помогло? Идите к финансовому уполномоченному или в ЦБ. Это бесплатно.

«Единственная эффективная защита – внимательное отношение к условиям и отказ от всего, что не связано напрямую с займом», – резюмировала Мария Бродовская.

Ранее Life.ru писал, что мошенники активизировали схему обмана с использованием слитой базы СДЭК. Аферисты звонят россиянам, представляются сотрудниками службы доставки и выманивают код для входа на «Госуслуги». Получив доступ, они оформляют доверенности на финансы и имущество, а затем берут кредиты от имени жертвы.