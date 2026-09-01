Как правильно молиться за хворающих питомцев и не согрешить: инструкция для россиян

Когда заболевает любимый питомец, человек хочет сделать всё возможное, и молитва становится естественным порывом. Заместитель председателя Всемирного Русского Народного Собора, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов в беседе с Life.ru объяснил, как правильно молиться о животных и не нарушать церковные каноны.

Церковь никогда не запрещала молиться о здравии животных. В псалме Давида мы читаем: «Человеки и скоты спасеши, Господи» (Пс. 35:7). Это прямое свидетельство того, что Бог печется о всякой твари, а не только о человеке. Однако важно помнить о границах. Михаил Иванов Председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная»

Молиться о животных, по словам Иванова, можно и нужно своими словами, от сердца: «Господи, помоги моему питомцу, облегчи его страдания, исцели». При этом он подчеркнул, что подавать в храме записки «о здравии» животных, крестить их, причащать или отпевать нельзя. По мнению эксперта, таинства Церкви установлены для людей, созданных по образу Божию и призванных к вечной жизни.

Не следует, считает Иванов, превращать любовь к питомцу в идолопоклонство, когда животное становится центром жизни, а любовь к людям отходит на второй план.

«Преподобный Силуан Афонский предупреждал: «Некоторые привязываются к животным, но этим они оскорбляют Творца». Мы должны заботиться о питомцах, лечить их, не причинять им страданий. Но при этом помнить, что животные — часть тварного мира, а не равные нам личности. Любовь к ним не должна затмевать любовь к Богу и ближним», — указал Иванов.

При этом забота о животных, по словам Иванова, остаётся обязанностью человека. В качестве подтверждения он приводит слова из Книги Притчей: «Праведный печется и о жизни скота своего» (Притч. 12:10). Эта библейская формулировка действительно используется в православных материалах как напоминание об ответственном отношении человека к животным.

Освящение, считает эксперт, следует воспринимать как просьбу к Богу о благословении и помощи, а не как магический оберег. Поэтому не стоит наделять питомцев мистическими свойствами или искать в них защиту от «сглаза».

«Всё, что связано с магией и суевериями, Церковь отвергает. Главное — молиться о животных с любовью и ответственностью, но не ставить их на место Бога. Молитва о питомце должна быть просьбой о помощи, а не попыткой заменить таинства Церкви», — заключил Иванов.

Ранее иеромонах Феодорит (Сеньчуков) рассказал, что молиться о здоровье заболевшей кошки следует святой Гертруде Нивельской, а также святым мученикам Флору и Лавру. Просить помощи можно как специальными церковными текстами, так и простыми словами.