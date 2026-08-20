Молитва от порчи и сглаза: что читать православному для защиты

В православной традиции нет специального обряда, который гарантированно «снимает порчу» или «сглаз». Церковные авторы предостерегают от представления, будто это самостоятельная магическая сила, которую можно нейтрализовать определённым числом свечей, солью, водой или «правильной» последовательностью действий. При этом христианство говорит о духовном зле, искушениях и необходимости молитвы. Поэтому верующему предлагают не искать магическую формулу, а обращаться к Богу, молиться и жить церковной жизнью.

То, что в поиске часто называют «сильными молитвами от порчи и сглаза», в православном понимании не становится сильнее из-за тайного текста или количества повторений. Для молитвы важны вера, покаяние и осмысленное обращение к Богу.

90-й псалом «Живый в помощи Вышняго»: молитва о защите

90-й псалом — один из самых известных библейских текстов о Божием покрове. Его первые слова «Живый в помощи Вышняго» дали псалму распространённое церковнославянское название. В православной традиции его читают в опасности, тревоге и других обстоятельствах, когда человек просит Бога о защите. При этом сам псалом не является заговором и не обещает автоматического «снятия порчи». «Азбука веры» отдельно подчёркивает, что даже предметы с текстом 90-го псалма нельзя воспринимать как оберег: смысл заключается в молитвенном уповании на Бога.

К святым обращаются и с другими житейскими просьбами: например, в трудной финансовой ситуации верующие читают молитву Спиридону Тримифунтскому о работе, деньгах и жилье.

90-й псалом на церковнославянском языке

Живы́й в по́мощи Вы́шняго, в кро́ве Бо́га Небе́снаго водвори́тся.

Рече́т Го́сподеви: Засту́пник мой еси́ и прибе́жище мое́, Бог мой, и упова́ю на Него́.

Я́ко Той изба́вит тя от се́ти ло́вчи и от словесе́ мяте́жна.

Плещма́ Свои́ма осени́т тя, и под криле́ Его́ наде́ешися: ору́жием обы́дет тя и́стина Его́.

Не убои́шися от стра́ха нощна́го, от стрелы́ летя́щия во дни,

от ве́щи во тме преходя́щия, от сря́ща и бе́са полу́деннаго.

Паде́т от страны́ твоея́ ты́сяща, и тма одесну́ю тебе́, к тебе́ же не прибли́жится:

оба́че очи́ма твои́ма смо́триши и воздая́ние гре́шников у́зриши.

Я́ко Ты, Го́споди, упова́ние мое́: Вы́шняго положи́л еси́ прибе́жище твое́.

Не прии́дет к тебе́ зло, и ра́на не прибли́жится телеси́ твоему́:

я́ко А́нгелом Свои́м запове́сть о тебе́, сохрани́ти тя во все́х путе́х твои́х.

На рука́х во́змут тя, да не когда́ преткне́ши о ка́мень но́гу твою́:

на а́спида и васили́ска насту́пиши и попере́ши льва и зми́я.

Я́ко на Мя упова́, и изба́влю и́: покры́ю и́, я́ко позна́ и́мя Мое́.

Воззове́т ко Мне, и услы́шу его́: с ним есмь в ско́рби, изму́ его́ и просла́влю его́:

долгото́ю дни́й испо́лню его́ и явлю́ ему́ спасе́ние Мое́.

90-й псалом на русском языке — Синодальный перевод

Живущий под кровом Всевышнего под сенью Всемогущего покоится,

говорит Господу: «прибежище мое и защита моя, Бог мой, на Которого я уповаю!»

Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы,

перьями Своими осенит тебя, и под крыльями Его будешь безопасен; щит и ограждение — истина Его.

Не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящей днем,

язвы, ходящей во мраке, заразы, опустошающей в полдень.

Падут подле тебя тысяча и десять тысяч одесную тебя; но к тебе не приблизится:

только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым.

Ибо ты сказал: «Господь — упование мое»; Всевышнего избрал ты прибежищем твоим;

не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему;

ибо Ангелам Своим заповедает о тебе — охранять тебя на всех путях твоих:

на руках понесут тебя, да не преткнешься о камень ногою твоею;

на аспида и василиска наступишь; попирать будешь льва и дракона.

«За то, что он возлюбил Меня, избавлю его; защищу его, потому что он познал имя Мое.

Воззовет ко Мне, и услышу его; с ним Я в скорби; избавлю его и прославлю его,

долготою дней насыщу его, и явлю ему спасение Мое».

90-й псалом «Живый в помощи Вышняго» традиционно читают, когда просят Бога о защите, помощи в опасности и избавлении от страха. Фото © Life.ru

После чтения 90-го псалма можно своими словами попросить Бога о помощи — например, о мире, избавлении от страха, защите семьи и укреплении в сложной ситуации. Это важное отличие молитвы от заговора: христианин не пытается «запустить» безличную силу, а обращается к Богу. Если человек переживает не только страх или тревогу, но и беспокоится о здоровье своём или близких, можно обратиться и к молитвам о здравии больного, родных и детей.

90-й псалом читают и в других обстоятельствах, когда просят Бога о защите: ранее Life.ru рассказывал, почему верующие читают 90-й псалом перед дорогой.

Молитва священномученику Киприану и мученице Иустине

Киприан и Иустина почитаются в Православной Церкви как мученики. Согласно церковному житию, Киприан до обращения ко Христу был язычником и занимался волхвованием. Когда его попытки воздействовать на христианку Иустину оказались бессильны перед её верой и молитвой, Киприан отказался от прежней жизни, принял христианство и впоследствии стал епископом. Киприан и Иустина приняли мученическую смерть в Никомидии. Их память совершается 15 октября по новому стилю.

В поисковых запросах имя святой нередко пишут как «Устинья», однако в церковном календаре используется форма Иустина. К святым обращаются с просьбой о заступничестве в духовных искушениях и напастях.

Молитва святым Киприану и Иустине

О, святи́и священному́чениче Киприа́не и му́ченице Иусти́но! Внемли́те смире́нному моле́нию на́шему. А́ще бо вре́менное житие́ ва́ше му́ченически за Христа́ сконча́ли есте́, но ду́хом от нас не отступа́ете есте́, при́сно по за́поведем Госпо́дним ше́ствовати нас науча́юще и крест свой терпели́во нести́ нам посо́бствующе. Се, дерзнове́ние ко Христу́ Бо́гу и Пречи́стей Его́ Ма́тери стяжа́ли есте́. Те́мже и ны́не бу́дите моли́твенницы и хода́таи о нас, недосто́йных (имена). Бу́дите нам засту́пницы кре́пции, да заступле́нием ва́шим сохраня́еми невреди́мы от бесо́в, волхво́в и от челове́к злых пребу́дем, сла́вяще Святу́ю Тро́ицу: Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Церковное почитание Киприана и Иустины связано прежде всего с их обращением ко Христу, верностью вере и мученичеством, а не с существованием особой «антипорчевой» формулы. Поэтому молитву святым не стоит дополнять найденными в интернете обрядами, даже если рядом используются иконы, свечи и православные слова.

Молитвы Киприану и Иустине и Архангелу Михаилу читают с просьбой о духовной защите и заступничестве, но Церковь не рассматривает их как магические «формулы от порчи». Фото © Life.ru

Молитва Архангелу Михаилу о защите от зла

Архангел Михаил в православной традиции именуется Архистратигом — предводителем Небесного воинства. В церковных молитвословах к нему обращаются с просьбами о заступничестве и защите от видимых и невидимых врагов. Поэтому запрос «молитва Архангелу Михаилу от порчи» лучше понимать не как название отдельного магического текста, а как просьбу о Божией помощи по молитвам Архангела.

Молитва Архангелу Михаилу

О, святы́й Михаи́ле Арха́нгеле, поми́луй нас, гре́шных, тре́бующих твоего́ заступле́ния, сохрани́ нас, раб Бо́жиих (имена), от все́х ви́димых и неви́димых враг, па́че же подкрепи́ от у́жаса сме́ртнаго и от смуще́ния диа́вольскаго и сподо́би нас непосты́дно предста́ти Созда́телю на́шему в час стра́шнаго и пра́веднаго Суда́ Его́. О всесвяты́й, вели́кий Михаи́ле Архистрати́же! Не пре́зри нас, гре́шных, моля́щихся тебе́ о по́мощи и заступле́нии твое́м в ве́це сем и в бу́дущем, но сподо́би нас та́мо ку́пно с тобо́ю сла́вити Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва Архангелу Михаилу не требует специальных условий: её можно читать как часть домашнего молитвенного правила или отдельно, когда человек просит о помощи и защите. Слова о «видимых и невидимых врагах» не превращают её в ритуал против конкретного человека и не дают основания искать виновного в своих бедах.

Об Архангеле Михаиле и других святых, к которым обращаются с просьбой о защите в опасности, Life.ru рассказывал отдельно.

Как правильно молиться о защите от порчи, сглаза и колдовства

В православии молитва не действует по принципу заклинания. Нет общецерковного правила, по которому 90-й псалом или молитву Киприану нужно обязательно читать 7, 12 или 40 раз, ставить определённое количество свечей, «начитывать» молитву на воду или сочетать её с солью, иглами, зеркалами и другими предметами. Такие схемы относятся уже к магическому восприятию молитвы.

Читать молитвы можно дома и в храме, утром или вечером, своими словами или по молитвослову. Важнее не количество повторений, а внимание к смыслу. Если человека мучает страх, что на него или близкого «навели порчу», в церковной логике разумнее не искать всё более сильный ритуал, а поговорить со священником, молиться и участвовать в церковной жизни. Церковные источники прямо противопоставляют такому суеверному подходу веру, молитву и участие в таинствах.

Молитвы о защите можно читать дома и в храме: важны внимание к словам и вера, а не число повторений, свечей или специальные ритуалы. Фото © Life.ru

Для защиты ребёнка или новорождённого родители также могут молиться Богу своими словами, читать «Отче наш», 90-й псалом и молитвы из молитвослова. Отдельный «обряд от сглаза ребёнка» с обязательными предметами или действиями Православная Церковь не предписывает.

Если тревога из-за возможной «порчи» становится навязчивой и заметно мешает повседневной жизни, не стоит усиливать страх бесконечным поиском «признаков» и ритуалов в интернете. Духовную сторону можно обсудить со священником, а саму тревогу — воспринимать как реальную проблему, с которой человеку нужна поддержка, а не новые пугающие объяснения.

Молитва может быть связана не только с просьбой о защите. В разных жизненных обстоятельствах верующие обращаются к Богу и святым с просьбами о здоровье, семье и помощи близким. Life.ru также собрал молитвы о замужестве и создании семьи и молитвы за упокой души родителей, мужа, жены и детей.

Частые вопросы о молитвах от порчи и сглаза

Можно ли читать «Отче наш» от порчи и сглаза?

«Отче наш» можно читать в любых обстоятельствах, когда человек обращается к Богу, в том числе при страхе и тревоге. В молитве есть прошение «избавь нас от лукавого». Воспринимать этот текст как специальную формулу, которая гарантированно снимает порчу, неправильно. Подробнее о смысле молитвы «Отче наш», её полном тексте и различиях между версиями Матфея и Луки Life.ru рассказывал в отдельном материале.

Какая самая сильная молитва от порчи и сглаза?

Православие не ранжирует молитвы по «магической силе». Для просьбы о защите традиционно читают 90-й псалом, обращаются к Богу, Архангелу Михаилу, святым Киприану и Иустине. Смысл не в поиске «самого сильного текста», а в самой молитве и вере человека.

Как молиться о защите ребёнка от сглаза?

Родители могут читать «Отче наш», 90-й псалом, обычные молитвы о детях или обращаться к Богу своими словами. Специальный ритуал, обязательное число повторений, соль, вода или другие предметы для этого не нужны. Самые сильные молитвы за детей Life.ru собрал здесь.

Что Церковь думает о порче и сглазе?