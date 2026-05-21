«Одигитрия», Чудотворец и 90-й псалом: Названы сильные молитвы для путешествий

Перед любой поездкой православным христианам стоит начинать путь с молитвы и просить защиты у Бога. Об этом Life.ru заявил председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, дорога всегда связана с неожиданностями, поэтому рассчитывать только на собственные силы нельзя.

«Дорога таит в себе много неожиданностей, и уповать на свои силы здесь недостаточно. Нужно испросить благословения у Бога», — подчеркнул Иванов.

Он посоветовал перед путешествием читать молитву Иисусу Христу, «Отче наш» и 90-й псалом «Живый в помощи». Особым покровителем путешественников Иванов назвал Николая Чудотворца, которому молятся о защите в пути, спасении от аварий и благополучном возвращении домой.

Также верующим рекомендовали обращаться к Божией Матери перед иконой «Одигитрия», что переводится как «Путеводительница». По словам Иванова, этот образ традиционно связывают с помощью путникам и защитой от бед.

Автомобилистам председатель движения «Россия Православная» посоветовал брать с собой небольшие иконки, святую воду и перед поездкой заказывать в храме молебен «О путешествующих». Кроме того, он напомнил о кратких молитвах за рулём, которые помогают сохранять спокойствие и внимание.

Краткая молитва за рулём — «Господи, помилуй», «Господи, Иисусе Христе, помилуй мя» — творит чудеса. Она помогает сохранить внимание, успокаивает нервы и привлекает Божию благодать. Да сохранит вас Господь на всех путях ваших! Святителю отче Николае, моли Бога о нас, председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов.

