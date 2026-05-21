Вознесение Господне: Что обязательно нужно сделать на сороковой день после Пасхи

В четверг, 21 мая, православные христиане отмечают один из главных двунадесятых праздников — Вознесение Господне, которое не имеет фиксированной даты и всегда приходится на сороковой день после Пасхи. Согласно Евангелию и Деяниям апостолов, после Воскресения Спаситель ещё сорок дней являлся ученикам, укреплял их в вере и готовил к дальнейшему служению, а затем в присутствии апостолов вознёсся на небо.

Для верующих этот день символизирует не только окончание земного пути Иисуса Христа, но и надежду на спасение и вечную жизнь каждого христианина. В праздник в храмах проходят торжественные богослужения, а верующие стараются посвятить время молитве, посещению литургии и духовным размышлениям. На Вознесение стоит воздерживаться от тяжёлой работы, рекомендуется помогать нуждающимся и собираться всей семьёй за общим столом, сообщает сайт MK.ru.

