Без вреда для фигуры: Диетолог назвала два продукта для перекуса перед сном

Утолить голод перед сном можно небольшой порцией натурального творога или бананом, рассказала диетолог Александра Шепелева. По её словам, творог без сахара хорошо насыщает благодаря белку: чтобы справиться с чувством голода, много съедать не потребуется.

Дополнить его можно ягодами или половиной небольшого фрукта. Если вечером тянет на сладкое, подойдёт небольшой банан. В нём содержатся углеводы, калий и магний. Одного плода достаточно, особенно если после ужина прошло немного времени.

При этом ни один продукт не способен гарантированно улучшить сон каждому человеку. Творог и банан — лишь удобные варианты на случай, когда действительно хочется есть. Порция должна оставаться небольшой, сразу после перекуса ложиться в постель не стоит.

Без чувства голода специально устраивать дополнительный приём пищи не нужно. Если же желание поесть регулярно возникает ночью, следует пересмотреть состав и размер ужина, заключила собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Ранее врач перечислил продукты, которые могут помешать ночному отдыху. Среди них оказались тяжёлые и жирные блюда, способные вызвать изжогу и неприятные ощущения в положении лёжа.