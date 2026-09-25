Сытость есть, пользы нет: Диетолог назвала «продукты-пустышки»

Белый рис, хлеб из муки высшего сорта и некоторые макароны дают организму энергию, но содержат мало ценных питательных веществ. Врач-диетолог Маргарита Королёва рассказала об этом Общественной Службе Новостей.

По словам специалиста, при глубокой промышленной переработке зерно лишается оболочки, а вместе с ней уменьшается содержание клетчатки и ряда других компонентов. Поэтому цельнозерновые изделия она считает более предпочтительным вариантом.

«В белом рисе нет растительных волокон – пустой по своему составу продукт», — заявила Королёва.

К этой же категории она отнесла белый хлеб, изделия из муки высшего сорта и макароны из мягких сортов пшеницы. Такая пища, по её мнению, может иногда присутствовать в меню, однако делать её основой рациона не стоит.

Особенно нежелательными диетолог назвала продукты, где жир сочетается с большим количеством сахара или соли, например кондитерскую выпечку. Королева считает, что подобная комбинация усиливает желание снова съесть такую еду, а при регулярном употреблении может способствовать набору веса и ухудшению самочувствия.

В качестве альтернативы специалист предложила выбирать отрубной хлеб, цельнозерновые макароны, бурый или красный рис. Гарниры также можно дополнять овощами и зеленью, чтобы рацион содержал больше пищевых волокон, витаминов и минералов.

Ранее Life.ru рассказывал о принципах правильного питания в 2026 году и советовал делать упор на цельные продукты, белок и клетчатку, сокращая долю сахара и обработанной еды. В числе источников пищевых волокон издание называло овощи, фрукты и цельнозерновые продукты.