«Оранжевый доктор»: Диетолог объяснила, чем тыква полезна для сердца, желудка и кишечника

Тыква может быть полезной частью рациона благодаря калию, магнию, клетчатке и другим питательным веществам, однако она не заменяет лечение заболеваний. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала диетолог Ольга Редина.

Одним из главных достоинств продукта специалист назвала содержание калия и магния. Эти минералы участвуют в работе сердечно-сосудистой системы, а достаточное поступление калия с пищей действительно может помогать контролировать артериальное давление в составе сбалансированного рациона.

Редина также обратила внимание на пищевые волокна в мякоти тыквы. По её словам, продукт можно включать в рацион при некоторых заболеваниях желудочно-кишечного тракта, выбирая запечённую или отварную мякоть, кашу либо суп-пюре. При этом рекомендации для людей с гастритом, язвенной болезнью и холециститом должны учитывать диагноз и индивидуальную переносимость.

«Несмотря на всю пользу, тыква не заменяет медикаментозное лечение. При наличии серьёзных заболеваний она должна служить дополнением к терапии, которую назначил лечащий врач», — подчеркнула диетолог.

Эксперт отдельно упомянула тыквенные семечки. Однако рассматривать их как самостоятельное средство от паразитов не стоит: при подозрении на гельминтоз необходимы диагностика и препараты с доказанной эффективностью, назначенные врачом.

Для здоровья сердца важен не один продукт, а весь рацион. Американская кардиологическая ассоциация рекомендует делать акцент на овощах, фруктах, цельнозерновых продуктах, бобовых, орехах, рыбе и других источниках полезных жиров, одновременно ограничивая избыток соли и ультрапереработанных продуктов.

Ранее нутрициолог раскрыла дешёвую диету для крепких нервов. Специалист назвала перец, киви и ягоды продуктами для поддержки при стрессе.