Не дайте стрессу разрушить тело: Нутрициолог раскрыла дешёвую диету для крепких нервов

Болгарский перец, киви и ягоды стоит включать в рацион в периоды повышенного эмоционального напряжения. Об этом NEWS.ru рассказала нутрициолог и консультант по пищевому поведению Вероника Сергунина.

По словам специалиста, эти продукты служат источниками витамина C. Для получения магния она также посоветовала обратить внимание на тёмную зелень, тыквенные семечки, орехи, какао и шоколад с высоким содержанием какао-бобов.

«Рекомендую добавить в рацион болгарский перец, киви и ягоды, так как это природный источник витамина С», — отметила Сергунина. Она добавила, что полноценный белок можно получать из птицы, рыбы и яиц.

Нутрициолог связала необходимость следить за рационом с повышенной нагрузкой на организм во время стресса. По её мнению, в такие периоды особенно важно регулярно получать необходимые питательные вещества с пищей.

При этом рекомендацию Сергуниной добавлять щепотку морской или гималайской соли в воду нельзя считать подходящей всем без исключения. Всемирная организация здравоохранения советует взрослым ограничивать общее потребление соли до 5 г в сутки и отмечает, что в большинстве стран её и без того едят больше рекомендованного количества.

Ранее Life.ru рассказывал, что подгнившие и заплесневевшие яблоки лучше не пытаться спасать с помощью шарлотки или компота. Нутрициолог предупреждала, что плесень способна проникать глубже видимого повреждения, а термообработка не всегда разрушает её токсины. По словам эксперта, регулярное употребление испорченных продуктов может негативно отражаться на самочувствии и усиливать ощущение осеннего упадка сил.