100 граммов блюда за раз: Life.ru узнал, кому лучше отказаться от риса, а кому ограничить порции

20 сентября отмечается Всемирный день риса. Данный продукт может быть частью рациона даже при некоторых заболеваниях желудочно-кишечного тракта, однако способ его приготовления и сорт крупы имеют значение. При склонности к запорам врач-терапевт Надежда Чернышова рекомендовала ограничивать порции белого риса и сочетать его с клетчаткой. Об этом она рассказала Life.ru.

В очищенном белом рисе практически нет клетчатки. Именно в процессе обработки убирается внешняя оболочка семян, что делает его легкоусвояемым и развариваемым. Но в то же время без клетчатки нет и перистальтики — сократительных движений кишечника, которые проталкивают пищевой комок по всему желудочно-кишечному тракту. В семенах белого шлифованного риса очень много крахмала, который, в свою очередь, уплотняет каловые массы и затрудняет их продвижение. Кроме того, крахмал обладает обволакивающим действием. Надежда Чернышова Врач-терапевт

Если мы едим только белый рис без овощей и клетчатки, то пищевой комок продвигается медленно, обволакивает стенки, надолго задерживается и уплотняется, что в конечном итоге приводит к запорам. Поэтому, если у вас и без того есть проблемы такие, как запор, от риса лучше отказаться.

С другой стороны, обволакивающее свойство риса можно использовать себе на пользу в тех случаях, когда есть воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта, например, гастрит или энтероколит. Это действие как раз защищает раздражённые стенки кишечника. В таком случае рекомендуют варить очень жидкую, разваренную кашу на воде. Получается своеобразный кисель, который хорошо защищает слизистую.

Для того чтобы не было запоров, важно соблюдать два условия. Во-первых, порция риса на один приём пищи должна составлять не более 100 граммов готового блюда. Желательно оставаться в рамках этого веса или даже чуть меньше. Во-вторых, таких порций в день должно быть не более двух. Это безопасное количество, с которым организм может справиться. Сочетаем отварной рис с овощами, зеленью или другими видами клетчатки для того, чтобы дать возможность организму быстро выводить эту пищу, не давая ей застаиваться.

Можно заменять белый шлифованный рис на дикий, бурый или рис «рубин». Это крупы с оболочками, в которых содержится достаточное количество клетчатки, благодаря чему они хорошо продвигаются по желудочно-кишечному тракту. Можно делать смесь этих круп, но они варятся разное время, поэтому их лучше не сочетать. Стоит учитывать, что это разные растения, лишь внешне похожие на рис.

Для таких сортов существует аналогичное ограничение: 100 граммов за один приём пищи и не более двух порций в день. Из-за большого количества клетчатки они могут сильно раздражать стенки кишечника, поэтому нужно быть аккуратным и смотреть, как организм на них реагирует. В целом можно чередовать белый рис и другие сорта, чтобы давать организму разную еду и помогать ему приспосабливаться.

«В принципе, я рекомендую белый рис как хороший насыщающий продукт. Он даёт длительное чувство сытости, так как это сложный крахмалистый углевод, и может защищать слизистую оболочку при воспалениях», — заключила специалист.

Ранее технолог рассказал, что подделка круп — не страшилка из интернета и не миф о «пластиковом рисе», а реальная схема фальсификации продуктов. По словам эксперта, настоящие способы обмана куда прозаичнее, чем популярные легенды, но от этого они не становятся безопаснее. Одной из самых уязвимых категорий эксперт назвал рис. В упаковке с маркировкой «Экстра» или «Индика» вместо отборного длиннозёрного риса может оказаться большое количество дроблёных зёрен — побочного продукта переработки, который стоит намного дешевле. Встречается и другая схема: дорогой пропаренный рис смешивают с обычным шлифованным.