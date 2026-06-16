Не только «пластиковый рис»: Технолог назвал реальные способы обмана с крупами на производстве

Подделка круп — не страшилка из Интернета и не миф о «пластиковом рисе», а реальная схема фальсификации продуктов, заявил в беседе с Life.ru кандидат технических наук, доцент и заместитель директора института «Высшая школа управления гостеприимством» университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Быстров.

По словам эксперта, настоящие способы обмана куда прозаичнее, чем популярные легенды, но от этого они не становятся безопаснее. Производители, которые идут на фальсификацию, чаще не создают синтетический продукт с нуля, а подменяют дорогое сырьё более дешёвым, добавляют низкокачественные компоненты или увеличивают массу товара за счёт посторонних примесей.

Основной мотив такого обмана всегда один — экономическая выгода. Продать товар низкого качества по цене премиального позволяет получить сверхприбыль. Разница в себестоимости между высококачественной ядрицей и дроблёнкой или между цельным длиннозёрным рисом и его ломом может быть многократной. Дмитрий Быстров Замдиректора института «Высшая школа управления гостеприимством» университета РОСБИОТЕХ

Рис

Одной из самых уязвимых категорий эксперт назвал рис. В упаковке с маркировкой «Экстра» или «Индика» вместо отборного длиннозёрного риса может оказаться большое количество дроблёных зёрен — побочного продукта переработки, который стоит намного дешевле. Встречается и другая схема: дорогой пропаренный рис смешивают с обычным шлифованным.

Отдельная история — подделка бурого риса. Чтобы выдать дешёвый белый рис за более дорогой и полезный нешлифованный, недобросовестные производители могут прибегать к так называемому искусственному старению. Фото © magnific / freepik

Зерно обрабатывают паром и давлением, имитируя плотность бурого риса, а затем покрывают тонким слоем талька или мела для нужного оттенка. После промывки такой «бурый» рис быстро светлеет.

Гречка

Фальсифицируют и гречку. Самой ценной считается ядрица — целые ядра гречихи. Её могут разбавлять проделом, то есть колотыми и дроблёными частицами. Иногда это делают, чтобы снизить себестоимость смеси, а иногда продел пытаются выдать за полноценную ядрицу.

Ещё один тревожный признак — большое количество мусора в упаковке: шелуха, необрушенные семена других растений и другие примеси. По словам Быстрова, просроченную гречку со следами вредителей, например мучных хрущаков, могут дополнительно прогревать, чтобы уничтожить насекомых и перебить затхлый запах, а затем фасовать как свежий продукт.

Манка

Манка тоже не застрахована от подмены. Крупу делают из твёрдых или мягких сортов пшеницы: марки «Т» и «М». Манка из твёрдых сортов считается более полезной, поскольку в ней больше белка и медленных углеводов. Но недобросовестный производитель может выдать продукт из мягкой пшеницы за более качественный. В итоге меняется не только пищевая ценность, но и поведение крупы при готовке: каша получается другой по текстуре.

Кускус и булгур

Кускус и булгур, которые тоже производят из пшеницы твёрдых сортов, могут подделывать похожим способом. Если вместо качественного сырья используют более дешёвую мягкую пшеницу, крупа хуже держит форму, быстрее разваривается и теряет нормальные кулинарные свойства.

Есть и совсем опасные варианты фальсификации. В крупу могут подмешивать мелкий гравий, песок или минеральную пыль. Такая добавка не просто обманывает покупателя по весу, но и может напрямую навредить здоровью, если попадёт в пищу. Фото © magnific / freepik

Есть и совсем опасные варианты фальсификации. В крупу могут подмешивать мелкий гравий, песок или минеральную пыль. Такая добавка не просто обманывает покупателя по весу, но и может напрямую навредить здоровью, если попадёт в пищу.

«Фальсификация круп — это системная проблема, основанная на стремлении максимизировать прибыль за счёт введения потребителя в заблуждение», — подчеркнул Быстров.

Наш собеседник советует покупателям обращать внимание на внешний вид крупы, состав на этикетке и репутацию производителя: именно внимательность остаётся главным способом не принести домой подделку вместо нормального продукта.

Ранее Life.ru писал, что крупы в российских магазинах заметно подешевели. В мае стоимость минимального набора социально значимых товаров снизилась на 11,4% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Цены упали по 18 позициям из 25, сильнее всего — на продукты для борща и бакалею. Например, рис в магазинах можно было найти за 46 рублей — это примерно на треть дешевле прошлогоднего уровня.