Осенняя хандра может быть связана с подгнившими яблоками: их не «спасёт» даже шарлотка и компот

Подгнившие и заплесневевшие яблоки лучше не пытаться спасти, добавив в компот или шарлотку: убрать только испорченный участок может быть недостаточно, а термообработка не гарантирует избавления от токсинов плесени. Об этом Life.ru рассказала нутрициолог Ольга Бурлакова.

По её словам, проблема в том, что видимое пятно не всегда показывает реальный масштаб порчи продукта. Плесень может проникать глубже поверхности, поэтому внешне нормальная часть плода тоже может оказаться затронута.

«Люди часто говорят: „Ой, да ладно, что тут помидор чуть-чуть сгнил? Мы его сейчас обрежем, в салат покрошим, и всё будет хорошо“. Я как раз объясняю, что этого делать нельзя. Мы не видим, как плесневый грибок проникает в весь плод. Этот вид грибов настолько живуч, что они не уничтожаются даже при температуре запекания в пироге или при варке компота. Получается, мы добавляем в свой организм весьма опасную форму грибов из тех же, например, сгнивших яблок», — сказала Бурлакова в беседе с Life.ru.

По мнению Бурлаковой, регулярное употребление испорченных продуктов способно негативно влиять на организм. Среди возможных последствий она назвала аллергические реакции, снижение иммунной защиты и другие проблемы со здоровьем. При этом тяжёлых последствий от одного случайно съеденного куска пирога ждать не стоит.

Эксперт также связывает ухудшение самочувствия у некоторых людей осенью с привычкой есть падалицу и подпорченные плоды в сезон урожая. По её мнению, регулярное употребление такой еды может добавлять нагрузку на организм и проявляться слабостью и упадком сил.

«Не зря люди осенью часто чувствуют себя хуже. В августе и сентябре многие едят падалицу, заселяя свой организм паразитами. Те забирают себе микроэлементы, и человек чувствует упадок сил. Начинается осенняя хандра и плохое самочувствие. Последствия их жизнедеятельности в нашем теле весьма обширны и негативны, поэтому лучше всё-таки не рисковать», — отметила Бурлакова.

Особенно настороженно нутрициолог советует относиться к продуктам с явной плесенью. По её словам, экономия нескольких яблок не стоит потенциальных проблем со здоровьем.

«Я понимаю, что яблоки жалко выбрасывать и хочется их сохранить. Но согласитесь, что здоровье всё-таки ценнее. Траты на лекарства и походы по врачам займут гораздо больше времени и денег, чем покупка нескольких килограммов качественных фруктов», — сказала собеседница Life.ru.

Для шарлотки, добавила Бурлакова, достаточно 3-4 свежих яблок. Даже если в саду всё испортилось, лучше купить пару свежих фруктов, чтобы сделать выпечку безопасной.

Ранее Life.ru рассказывал, почему продукты с плесенью лучше не пытаться спасать обрезанием или термообработкой. Эксперт предупреждала, что некоторые микотоксины способны сохраняться после варки и запекания.