Эксперт рассказала, можно ли есть плесень на сыре и других продуктах

Некоторые виды плесени, такие как пенициллы, специально культивируются в пищевой промышленности для производства сыров, например, рокфора и бри, а также используются в виноделии. Как рассказала старший преподаватель кафедры пищевой безопасности Университета РОСБИОТЕХ Ксения Кузнецова «Газете.ru», эти культуры контролируются технологически и безопасны для здоровья людей.

Кузнецова также отметила, что плесень, образующаяся на обычных продуктах, таких как хлеб, орехи и фрукты, может производить токсины. Эти токсины способны вызывать отравления, аллергию и даже повышать риск онкологических заболеваний. Например, афлатоксины, которые могут образовываться в арахисе и кукурузе, являются канцерогенами, а охратоксин А, находящийся в зерне и сухофруктах, вреден для почек.

Она добавила, что микотоксины термостойки и не уничтожаются при варке или запекании. Если плесень появилась на твёрдых сырах, таких как пармезан, можно срезать пораженный участок и 2–3 см вокруг, однако мягкие сыры следует выбрасывать целиком при обнаружении плесени. Кузнецова предостерегла, что мягкие продукты, такие как хлеб и йогурт, нельзя употреблять в пищу из-за глубокой проникающей способности плесени.