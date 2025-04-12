Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 апреля, 12:21

Эксперт рассказала, можно ли есть плесень на сыре и других продуктах

Эксперт Кузнецова: Мягкие сыры с плесенью нельзя есть

Мягкие сыры с плесенью нельзя есть. Обложка © Life.ru / Шедеврум

Мягкие сыры с плесенью нельзя есть. Обложка © Life.ru / Шедеврум

Некоторые виды плесени, такие как пенициллы, специально культивируются в пищевой промышленности для производства сыров, например, рокфора и бри, а также используются в виноделии. Как рассказала старший преподаватель кафедры пищевой безопасности Университета РОСБИОТЕХ Ксения Кузнецова «Газете.ru», эти культуры контролируются технологически и безопасны для здоровья людей.

Кузнецова также отметила, что плесень, образующаяся на обычных продуктах, таких как хлеб, орехи и фрукты, может производить токсины. Эти токсины способны вызывать отравления, аллергию и даже повышать риск онкологических заболеваний. Например, афлатоксины, которые могут образовываться в арахисе и кукурузе, являются канцерогенами, а охратоксин А, находящийся в зерне и сухофруктах, вреден для почек.

Она добавила, что микотоксины термостойки и не уничтожаются при варке или запекании. Если плесень появилась на твёрдых сырах, таких как пармезан, можно срезать пораженный участок и 2–3 см вокруг, однако мягкие сыры следует выбрасывать целиком при обнаружении плесени. Кузнецова предостерегла, что мягкие продукты, такие как хлеб и йогурт, нельзя употреблять в пищу из-за глубокой проникающей способности плесени.

Что делать, если в квартире нашли чёрную плесень: всё о том, как избавиться от токсичного соседа
Что делать, если в квартире нашли чёрную плесень: всё о том, как избавиться от токсичного соседа

Ранее врач рассказал, в каких морепродуктах скрываются паразиты. Специалисты подчеркивают, что вся морская рыба и кальмары, поступающие в продажу, проходят обязательную проверку и подвергаются глубокой заморозке, что значительно снижает вероятность заражения. Однако они все же советуют быть осторожными при потреблении этих продуктов в сыром виде.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar