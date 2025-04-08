Врач рассказал, в каких морепродуктах скрываются паразиты

В последние годы среди россиян, особенно жителей приморских городов, растёт популярность употребления в пищу сырых морепродуктов — устриц, гребешков, мидий и морских ежей. Как пояснил ветеринарный врач Владимир Воронин, заведующий кафедрой аквакультуры СПбГУВМ, эти морские обитатели в отличие от рыбы и кальмаров не содержат опасных для человека паразитов.

«Единственная проблема, которая может быть, — это загрязнение этих морепродуктов микробами. Но в России достаточно чистые моря и беспозвоночных можно есть спокойно. Однако эта проблема остро стоит в Италии, Испании, Франции. Там вода в районе крупных городов достаточно сильно загрязнена канализационными стоками, поэтому есть риск получить кишечную инфекцию», – объяснил эксперт в разговоре с «Газетой.ru».

Что касается рыбы и кальмаров, то здесь ситуация иная. Эти морские обитатели действительно могут быть переносчиками паразитов, в частности личинок анизакид. Однако Воронин отмечает, что вся поступающая в продажу морская рыба и кальмары проходят обязательную проверку и глубокую заморозку, что практически исключает риск заражения. Тем не менее специалист рекомендует проявлять осторожность при употреблении этих продуктов в сыром виде.