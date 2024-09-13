В День осенних пирогов диетолог рассказала, как есть шарлотку и не толстеть

13 сентября отмечается День шарлотки и осенних пирогов. Этот десерт любим многими, однако он не особенно полезен для здоровья из-за сахара в составе. Как сделать шарлотку менее вредной, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

В первую очередь она посоветовала класть в тесто меньше сахара или использовать сахарозаменители, также можно взять яблоки послаще. Второй совет, который дала диетолог, касается муки. Для минимизации вреда подойдёт мука погрубее: ржаная, обдирная, второго сорта, отруби. Также можно добавить в тесто сухари. Такое тесто не спровоцирует резкий скачок инсулина, который происходит после употребления сладкого, а значит, убережёт от переедания.

«Потом (после скачка инсулина — Прим. Life.ru) достаточно быстро человек опять захочет есть, почувствует отсутствие энергии. Ему захочется снова такой же кусочек шарлотки, может быть, уже не один», — сказала диетолог.

Также из-за слишком сладких пирогов в нашем организме начинают усиленно размножаться патогенные бактерии, а полезным бактериям становится сложнее, они «остаются голодными».

«На сладком хорошо размножаются патогенные бактерии, те же кандиды и так далее — они любят муку, любят сахар Нашим полезным бактериям всё сложнее становится бороться, и у них всё время борьба за жизнь. Соответственно, начинают страдать и иммунная, и сердечно-сосудистая системы, нервная тоже в этом процессе участвует», — пояснила Соломатина в беседе с «Газетой.Ru».