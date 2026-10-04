«Тонкая настройка организма»: Россиянам подсказали бесплатный способ похудеть

Короткая прогулка сразу после еды помогает сгладить скачки сахара в крови и может способствовать снижению веса, рассказала врач-диетолог Марият Мухина. Для этого она посоветовала ходить спокойным шагом по 10–30 минут после каждого основного приёма пищи.

Особое значение имеет момент начала движения. По словам специалиста, даже десятиминутная прогулка непосредственно после трапезы сильнее влияет на снижение сахара, чем ходьба, отложенная на полчаса. Эффект связан с работой скелетных мышц: сокращаясь, они забирают глюкозу из кровотока.

Этот механизм действует и при сниженной чувствительности тканей к инсулину. В результате подъём сахара становится менее выраженным, уменьшается выработка инсулина и меньше глюкозы идёт на образование жировых запасов.

«Прогулка после еды — это не просто сжигание калорий, а тонкая биохимическая настройка организма», — подчеркнула собеседница «Абзаца».

Ранее врач объяснила, почему осенью люди чаще набирают лишний вес. По её словам, с наступлением холодов прогулки становятся короче, а времени дома и поводов для перекусов — больше.