Не только генетика: Врач назвала главные причины диабета

Сахарный диабет второго типа не неизбежный приговор даже для людей с отягощённой наследственностью, уверена врач-диетолог, нутрициолог Анна Белоусова рассказала. По её словам, генетическая предрасположенность определяет лишь 40% риска развития заболевания, тогда как остальные 60% зависят от образа жизни и питания.

Многие ошибочно считают, что наличие диабета у родителей или бабушек означает неизбежность пожизненных уколов и строгой диеты. На самом деле наследуется лишь склонность к инсулинорезистентности, которая при правильном подходе может никогда не проявиться. Риск действительно высок — до 40–70% при больных родителях, но человек способен контролировать ситуацию через питание.

Если человек с такой предрасположенностью держит питание под контролем, он может избежать болезни, подчеркнула врач в беседе с «Царьградом». Она объяснила порочный круг углеводного обмена: сладкое вызывает моментальный скачок глюкозы, клетки остаются «голодными», что провоцирует ещё большее желание есть.

Главными врагами поджелудочной железы специалист назвала сахар, сладкие напитки, выпечку (включая несладкую) и рафинированные крупы. Однако виноват не только сахар — стресс, курение и экстремальные диеты вроде кето или интервального голодания наносят не меньший удар по организму.

Ранее эндокринолог рассказала, за какой срок преддиабет переходит в полноценный диабет. Преддиабет — это нарушение углеводного обмена, при котором уровень глюкозы уже выше нормы, но ещё не достиг критериев диабета.