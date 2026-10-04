Не только сахарный диабет: Life.ru узнал, кому и зачем нужен мониторинг уровня сахара в крови 

Непрерывный мониторинг глюкозы обычно связывают с сахарным диабетом, однако сам по себе интерес к динамике глюкозы не означает, что у человека установлен данный диагноз. В некоторых ситуациях такие данные могут дополнить стандартное обследование и помочь лучше понять особенности изменения уровня глюкозы после еды, во время физической активности или при изменении привычного режима. Об этом Life.ru рассказала врач-эндокринолог производителя системы непрерывного мониторинга глюкозы Lumiflex Антонина Ходашинская.

Мониторинг уровня сахара в крови при предиабете и повышенном метаболическом риске

Если у человека уже выявлены нарушения углеводного обмена или есть факторы риска развития сахарного диабета 2-го типа, врачу важно оценивать общую картину метаболического здоровья. К таким факторам относятся, например, избыточная масса тела и ожирение, низкая физическая активность, артериальная гипертензия и наличие диабета у ближайших родственников.

Мониторинг уровня сахара в крови при полиэндокринном метаболическом овариальном синдроме

Полиэндокринный метаболический овариальный синдром (ПМОС), новое международное название синдрома поликистозных яичников (СПКЯ), связан с повышенным риском нарушений углеводного обмена. Однако сам диагноз не означает, что у человека обязательно есть нарушение углеводного обмена или предиабет. Поэтому основой оценки состояния остаются клиническое обследование и лабораторные показатели.

Мониторинг уровня сахара в крови при приёме препаратов, влияющих на уровень глюкозы

Некоторые лекарственные препараты способны временно или постоянно влиять на углеводный обмен. Один из наиболее известных примеров — системные глюкокортикостероиды (гормональные препараты, которые применяют, в частности, для уменьшения воспаления и подавления избыточной активности иммунной системы). На их фоне повышение глюкозы может зависеть от времени приёма препарата и проявляться неравномерно в течение суток. В отдельных случаях врачу может быть полезно видеть не только отдельные измерения, но и динамику уровня глюкозы в течение суток.

Мониторинг уровня сахара в крови при изменении рациона питания

Глюкоза у человека без сахарного диабета тоже постоянно меняется. После еды показатель закономерно повышается, а выраженность и продолжительность этого подъёма зависят от состава и количества пищи, сочетания продуктов и индивидуальных особенностей обмена веществ. Поэтому непрерывный мониторинг иногда используют для наблюдения за динамикой уровня глюкозы после разных приёмов пищи. Например, он позволяет сопоставить колебания после завтрака с определённым составом продуктов или посмотреть, как на показатели влияет прогулка после еды.

Мониторинг уровня сахара в крови при изменении физической активности и режима дня

На уровень глюкозы влияет и физическая нагрузка. В зависимости от вида, продолжительности и интенсивности физической активности уровень глюкозы может снижаться, оставаться относительно стабильным или временно повышаться. На показатель также влияют питание до и после занятий, а также общее восстановление.

Для человека без сахарного диабета непрерывный мониторинг в таком случае может быть способом наблюдать за собственной динамикой уровня глюкозы при разных видах активности. Например, сравнить динамику после силовой тренировки, длительной ходьбы или интенсивной нагрузки. Однако и здесь важно не путать наблюдение с диагностикой.

Мониторинг уровня сахара в крови при нарушении сна и изменении привычного режима

Сон, стресс и режим дня связаны с работой гормональной системы и могут косвенно отражаться на углеводном обмене. Недостаток сна способен влиять на аппетит, пищевое поведение и чувствительность тканей к инсулину, а изменение привычного распорядка часто сопровождается переменами в питании и физической активности. В такой ситуации динамика глюкозы может помочь увидеть индивидуальную картину в период перестройки режима. Например, можно сопоставить показатели в обычные дни и при выраженном недосыпе или смене графика.

При этом по данным непрерывного мониторинга нельзя установить, что изменение глюкозы вызвано именно недосыпом или стрессом, так как одновременно могут меняться и питание, и физическая активность, и время приёма пищи, и другие факторы.

Почему мониторинг глюкозы не является прямым методом диагностики

«Главная особенность глюкозы — её изменчивость. На показатель влияют питание, физическая активность, сон, стресс, время суток и другие обстоятельства. Поэтому отдельный пик или снижение ещё не говорят о наличии заболевания», — отмечает эксперт.

Мониторинг глюкозы может быть информативен и у человека без установленного диагноза сахарного диабета, но прежде всего как способ увидеть динамику, которую невозможно оценить по одному анализу. Важно учитывать, что сенсор определяет уровень глюкозы в интерстициальной жидкости, поэтому его данные не заменяют лабораторные показатели, используемые для постановки диагноза.

А ранее эндокринолог рассказала, что изменение образа жизни при диабете второго типа иногда приводит к стойкой ремиссии. Но это не означает полного излечения от хронического заболевания. Диабет второго типа — самый распространённый тип болезни. Одним из главных факторов его развития остаётся ожирение: избыточный вес, калорийное питание и недостаток физической активности повышают риск инсулинорезистентности.