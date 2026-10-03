Ничего не болит, но сосуды разрушаются: Кардиолог предупредила о коварстве скрытой гипертонии

Многие проблемы с сердцем и сосудами развиваются без каких-либо жалоб и дают о себе знать спустя годы, поэтому полагаться только на самочувствие нельзя — нужны регулярные проверки. Об этом «Газете.Ru» рассказала кардиолог и терапевт, заместитель главного врача по медицинской части Медицинского курорта VERBA Юлия Кондальская.

По словам специалиста, гипертония нередко долго протекает незаметно. То же касается ранних сбоев в обмене жиров и углеводов. Человек может ощущать себя здоровым, а давление в это время уже бьёт по сосудам и сердечной мышце, тогда как «плохой» холестерин постепенно откладывается в стенках сосудов.

«Повышенный уровень ЛПНП — так называемого «плохого» холестерина — не имеет специфических симптомов, а изменения давления и углеводного обмена могут долго оставаться незаметными», — пояснила специалист. Она добавила, что оценивать состояние нужно не по одному ощущению, а по совокупности показателей и общему сердечно-сосудистому риску.

Простейшая профилактика, по её словам, начинается с измерения давления, проверки липидного профиля и уровня сахара. Иногда врач добавляет анализ на гликированный гемоглобин. Учитываются и другие факторы: возраст, лишний вес, вредные привычки, наследственность, диабет и болезни почек.

Кардиолог подчеркнула, что ценность профилактического обследования не в количестве анализов. По её словам, куда важнее сложить все данные в единую картину и понять, какие именно риски есть у конкретного человека и на что реально повлиять. На основе результатов врач составляет индивидуальный план: что отслеживать в динамике, нужно ли менять питание и уровень нагрузок. ЭКГ, УЗИ сосудов, эхокардиографию и холтер назначают по показаниям.

Нормальная кардиограмма, отметила эксперт, ещё не исключает ишемическую болезнь сердца. Поэтому любые результаты нужно оценивать вместе с историей болезни, симптомами и другими факторами риска.

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