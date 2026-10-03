Диабет больше не болезнь пожилых: Почему диагноз всё чаще ставят в 30–40 лет

Диабет второго типа всё чаще выявляют у людей 30–40 лет и даже у детей и подростков. Среди главных факторов риска — лишний вес, избыток калорий и недостаток движения. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-диетолог Дарья Русакова.

По её словам, рост числа пациентов продолжается уже не первый год. Избыточная масса тела способна ухудшать чувствительность тканей к инсулину, что со временем повышает вероятность нарушения углеводного обмена.

«Избыточное употребление калорий и малоподвижный образ жизни приводят к тому, что возникает инсулинорезистентность», — объяснила специалист.

Дополнительную роль играют пищевые привычки: большое количество добавленного сахара, сладких напитков, выпечки и рафинированных углеводов. Ситуацию также усугубляют хронический стресс и гиподинамия.

Если раньше диабет второго типа преимущественно связывали со старшим возрастом, сегодня возраст пациентов снижается. Наследственность тоже влияет на вероятность болезни, однако многие факторы риска связаны именно с образом жизни и рационом, подчеркнула врач.

Ранее Life.ru писал, что диабет второго типа перестал считаться исключительно возрастным заболеванием и всё чаще выявляется у людей моложе 40 лет. В материале также отмечалось, что тенденция к «омоложению» затрагивает и другие хронические заболевания.