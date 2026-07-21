Кости как стекло, нервы как оголённый провод: Онищенко назвал болезни, которые стремительно молодеют

Диабет второго типа, деменция и артриты перестали быть исключительно возрастными проблемами. По словам академика РАН Геннадия Онищенко, патологии стремительно молодеют, поражая граждан, не достигших 50-летнего возраста.

Статистика вызывает тревогу: за последние три десятилетия количество случаев онкологии среди этой категории населения увеличилось на 24%. Специалист подчёркивает, что нейродегенеративные недуги, включая болезнь Альцгеймера, теперь диагностируются значительно раньше, чем было принято считать ранее.

Помимо вышеперечисленного, у молодых людей массово фиксируют снижение плотности костной ткани. Хрупкие кости и остеохондроз становятся обыденностью, хотя раньше эти диагнозы редко ставили пациентам до 40–50 лет.

Главными провокаторами преждевременного износа организма эксперт считает гиподинамию, постоянный стресс и хронический дефицит сна. Также критическое влияние оказывают неправильный рацион, употребление алкоголя, курение и неблагоприятная экологическая обстановка.

Чтобы остановить этот негативный тренд, Онищенко рекомендует кардинально пересмотреть ежедневные привычки. Основа спасения — сбалансированное питание, контроль массы тела и регулярные физические нагрузки.

«Профилактика "молодеющих" заболеваний – это правильное питание, регулярная физическая активность, контроль веса, отказ от вредных привычек и своевременные медицинские осмотры. Это должно стать привычкой», — заключил академик.

Ранее Онищенко спрогнозировал, что средняя продолжительность жизни в России может увеличиться до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036-му. При этом академик подчеркнул, что результат зависит не только от медицины, но и от питания, привычек и физической активности населения.