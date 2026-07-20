Онищенко назвал средний возраст рождения первенца у россиянок

В России женщины в среднем становятся матерями, рожая первого ребёнка, в 30 лет. При этом в Европе эта планка отодвинута ещё выше — первенца заводят в 34 года. Об этом рассказал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в интервью РИА «Новости».

Он объяснил, что современные условия жизни и стремление женщин получить образование, утвердиться в профессии и в бизнесе откладывают рождение ребёнка. Академик уверен, что сейчас россиянки вынуждены полагаться только на себя, поэтому стараются создать финансовую «подушку» безопасности перед появлением потомства.

«Когда женщина чувствует финансовую стабильность и уверенность в своём будущем, она начинает планировать рождение ребёнка», — отметил Онищенко.

Ранее Life.ru напомнил, что женщины, которые готовятся стать мамами, но официально не работают, всё же могут рассчитывать на ряд государственных выплат. Речь идёт не об отсутствии поддержки как таковой, а о её структуре. Для официально работающих женщин предусмотрены декретные выплаты, которые напрямую зависят от зарплаты и страховых отчислений. Те, кто не работает, могут претендовать на другие виды пособий, но при соблюдении определённых условий.