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20 июля, 10:46

Онищенко назвал средний возраст рождения первенца у россиянок

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В России женщины в среднем становятся матерями, рожая первого ребёнка, в 30 лет. При этом в Европе эта планка отодвинута ещё выше — первенца заводят в 34 года. Об этом рассказал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в интервью РИА «Новости».

Он объяснил, что современные условия жизни и стремление женщин получить образование, утвердиться в профессии и в бизнесе откладывают рождение ребёнка. Академик уверен, что сейчас россиянки вынуждены полагаться только на себя, поэтому стараются создать финансовую «подушку» безопасности перед появлением потомства.

«Когда женщина чувствует финансовую стабильность и уверенность в своём будущем, она начинает планировать рождение ребёнка», — отметил Онищенко.

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Ранее Life.ru напомнил, что женщины, которые готовятся стать мамами, но официально не работают, всё же могут рассчитывать на ряд государственных выплат. Речь идёт не об отсутствии поддержки как таковой, а о её структуре. Для официально работающих женщин предусмотрены декретные выплаты, которые напрямую зависят от зарплаты и страховых отчислений. Те, кто не работает, могут претендовать на другие виды пособий, но при соблюдении определённых условий.

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Татьяна Миссуми
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