Смертность отступает: Онищенко пообещал россиянам 81 год жизни, но есть условие

Средняя продолжительность жизни в России к 2030 году может вырасти до 78 лет, а ещё через шесть лет — до 81 года. Такой прогноз РИА «Новости» озвучил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

«Сегодня показатель средней продолжительности жизни является главным индикативом качества жизни в стране. К 2030 году мы должны достигнуть показателя — 78 лет, а к 2036 году — 81 год», — сказал он.

По его словам, добиться заметного увеличения этого показателя в предыдущие годы удалось благодаря борьбе со многими инфекционными заболеваниями и массовой вакцинации. При этом учёный подчеркнул, что на продолжительность жизни влияет не только уровень развития здравоохранения. Немаловажную роль играют образ жизни человека, его привычки, уровень физической активности и рацион питания.

Ранее сообщалось, что почти половину случаев деменции можно предотвратить или существенно отсрочить. Важную роль в этом играет регулярный «когнитивный чек-ап», который позволяет своевременно выявлять нарушения. Ещё в 2021 году специалисты определили 14 основных факторов риска развития деменции, охватывающих разные этапы жизни — от детства до пожилого возраста.