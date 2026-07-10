37% взрослых в России — в зоне риска: Голикова назвала главные «болезни-всадники»

Почти 40% взрослого населения России страдают так называемыми болезнями-всадниками, к которым относятся онкологические заболевания, патологии сердечно-сосудистой системы, диабет второго типа и нейродегенеративные расстройства. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова во время выступления на пленарной сессии II Форума «Россия и мир: тренды здорового долголетия», проходящего в московском Центре международной торговли 9-10 июля.

Голикова уточнила, что в России на сегодняшний день данными недугами охвачены 37% взрослого населения страны. При этом вице-премьер призвала не воспринимать эту статистику как повод для отчаяния, поскольку развитие таких заболеваний требует длительного времени и не происходит за считанные часы или дни. По её словам, ключевым направлением работы здесь является профилактика, направленная на сдерживание факторов риска и повышение информированности граждан.

В рамках форума также обсуждались вопросы повышения продолжительности активной жизни и внедрения новых подходов к системе здравоохранения. Представители Минздрава ранее отмечали, что эффективная борьба с болезнями-всадниками напрямую влияет на достижение национальных целей развития страны, включая рост ожидаемой продолжительности жизни.

Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что здоровое долголетие базируется на передовых исследованиях российских учёных, включая институты медико-биологического профиля, среди которых он выделил Институт неврологии, Институт глазных болезней и РНЦ хирургии с новым центром по медицине здорового долголетия.