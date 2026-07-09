Фальков заявил о роли научных разработок в развитии здорового долголетия

Глава Минобрнауки России Валерий Фальков заявил, что фундаментом здорового долголетия являются научные исследования и разработки, которые проводят российские специалисты. Об этом он сообщил журналистам.

«Здоровое долголетие имеет много аспектов, но в основании здорового долголетия лежат передовые исследования и разработки, осуществляемые нашими учеными, в том числе институтами медико-биологического профиля, которые подведомствены министерству науки и высшего образования», — сказал он.

Среди ведущих организаций он выделил Институт неврологии, Институт глазных болезней имени Краснова, а также Российский научный центр хирургии имени Петровского. В структуре последнего, как сообщил глава ведомства, был создан Национальный медицинский исследовательский центр, специализирующийся на направлении медицины здорового долголетия.

Ранее сообщалось о влиянии поздних приёмов пищи на качество сна. Плотный ужин незадолго до отдыха может негативно сказаться на состоянии организма и привести к появлению тревожных сновидений. Тяжёлая еда за несколько часов до сна способна вызвать неприятные ощущения, в том числе из-за рефлюкса — заброса содержимого желудка в верхние дыхательные пути.