Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 июля, 08:51

Фальков заявил о роли научных разработок в развитии здорового долголетия

Обложка © ТАСС / Чернышов Георгий

Обложка © ТАСС / Чернышов Георгий

Глава Минобрнауки России Валерий Фальков заявил, что фундаментом здорового долголетия являются научные исследования и разработки, которые проводят российские специалисты. Об этом он сообщил журналистам.

«Здоровое долголетие имеет много аспектов, но в основании здорового долголетия лежат передовые исследования и разработки, осуществляемые нашими учеными, в том числе институтами медико-биологического профиля, которые подведомствены министерству науки и высшего образования», — сказал он.

Среди ведущих организаций он выделил Институт неврологии, Институт глазных болезней имени Краснова, а также Российский научный центр хирургии имени Петровского. В структуре последнего, как сообщил глава ведомства, был создан Национальный медицинский исследовательский центр, специализирующийся на направлении медицины здорового долголетия.

Врач объяснил, как кондиционер помогает инфекциям пробить защиту организма
Врач объяснил, как кондиционер помогает инфекциям пробить защиту организма

Ранее сообщалось о влиянии поздних приёмов пищи на качество сна. Плотный ужин незадолго до отдыха может негативно сказаться на состоянии организма и привести к появлению тревожных сновидений. Тяжёлая еда за несколько часов до сна способна вызвать неприятные ощущения, в том числе из-за рефлюкса — заброса содержимого желудка в верхние дыхательные пути.

Больше новостей о медицине, здоровье и долголетии — читайте в разделе «Здоровье» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Минобрнауки РФ
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar