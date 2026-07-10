Продолжительность жизни выросла вдвое за 100 лет, заявила Голикова

За минувшее столетие средняя продолжительность жизни увеличилась практически в два раза, рассказала заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова. Данное заявление было сделано в ходе делового бранча, организованного в рамках форума «Россия и мир: тренды здорового долголетия». Мероприятие, проходящее в московском Центре международной торговли, объединило представителей научного сообщества и деятелей культуры для обсуждения вопросов активного долголетия».

«За последние сто лет ожидаемая продолжительность жизни увеличилась почти в два раза», — сказала Голикова.

Она отметила, что рост продолжительности жизни стал возможен благодаря внедрению инновационных методов терапии и современных технологий, трансформирующих сферу здравоохранения и повседневный уклад граждан. Вице-премьер подчеркнула приоритетность человеческого фактора в данных процессах, указав на необходимость дальнейшей разработки стратегий по укреплению здоровья и увеличению периода активного долголетия.

Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что здоровое долголетие базируется на передовых исследованиях российских учёных, включая институты медико-биологического профиля, среди которых он выделил Институт неврологии, Институт глазных болезней и РНЦ хирургии с новым центром по медицине здорового долголетия.