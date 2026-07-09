Мурашко назвал мозг ключевым органом, влияющим на долголетие

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что именно мозг играет ключевую роль в формировании долголетия человека.

По его словам, сегодня всё больше специалистов придерживаются мнения, что этот орган определяет продолжительность жизни, поскольку речь идёт не только о работе нервной системы.

«Много говорится сегодня о том, что мозг фактически — это ключевой орган, который формирует долголетие, потому что это не только нервная система», — сказал Мурашко журналистам.

Глава Минздрава также подчеркнул, что большое значение имеет образ жизни. Именно он, по его словам, остаётся главным фактором, влияющим на здоровье человека.

Министр отметил, что привычки, повседневная активность и отношение к своему организму напрямую связаны с шансами на долгую и здоровую жизнь.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что россияне могут бесплатно по ОМС пройти анализ на наследственные формы дислипидемии, а также обследоваться на долголетие, а новорождённых проверяют на 42 патологии. По его словам, программа госгарантий направлена на профилактику болезней и увеличение здоровой жизни.