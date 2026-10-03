Можно ли «отступить» от диабета: Эндокринолог назвала способ добиться стойкой ремиссии

Изменение образа жизни при сахарном диабете второго типа в некоторых случаях способно привести к стойкой ремиссии. Однако это не означает полного и окончательного излечения от хронического заболевания. Об этом 360.ru рассказала врач-эндокринолог Наталия Петрова.

Диабет второго типа составляет большинство случаев заболевания. Одним из ключевых факторов его развития остаётся ожирение: избыток массы тела, калорийное питание и недостаток движения повышают риск инсулинорезистентности.

«Модификация образа жизни может привести к стойкой ремиссии», — подчеркнула Петрова.

Добиться улучшения состояния могут помочь снижение веса, регулярная физическая активность и коррекция рациона. При этом конкретная тактика зависит от состояния пациента и должна подбираться вместе с врачом.

Даже при нормализации показателей человеку необходимо продолжать следить за уровнем глюкозы и проходить обследования: ремиссия может закончиться, а заболевание — вновь проявиться.

Ранее Life.ru рассказывал, что сахарный диабет в России уже приобрёл характер неинфекционной пандемии. Таким образом, количество пациентов за год может увеличиться на несколько сотен тысяч. В общей сложности сейчас на диспансерном учёте в России состоят около 6 млн россиян.