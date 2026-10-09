Бензин для сердца: Врач рассказал, какие витамины и макроэлементы нужны нашему «мотору»

Каким бензином следует заливать наш «двигатель», коим является сердце человека? Кандидат медицинских наук, врач-элементолог, эксперт АНО НИИ функционального питания Андрей Скальный рассказал Life.ru, что для нормальной работы сердца требуется достаточное количество таких макроэлементов, как калий, натрий, магний и кальций. По словам эксперта, эти элементы участвуют в проведении импульсов и поддержании сократительной способности сердца.

Также в работе сердца принимает участие ряд микро- и ультрамикроэлементов: железо, цинк, медь, йод, селен. Хотя их требуется гораздо меньше, они не менее важны, поскольку без их нормального поступления сердце может барахлить. Например, при дефиците селена риск развития инфаркта миокарда повышается в несколько раз. При дефиците железа сердечная мышца работает хуже.

Помимо химических элементов для нормальной работы нашего «мотора» требуются и витамины: Д, Е, С и витамины группы В. При нехватке витаминов Е и С может повышаться риск миокардита — воспаления сердца, так как снижается антиоксидантная защита сердечной мышцы — миокарда. При дефиците витамина Д работа сердца может быть под угрозой из-за снижения силы его сокращений. А витамины группы В способствуют нормальному проведению электрического импульса, а также питанию миокарда.

«Например, при избытке витамина В12 могут развиваться такие заболевания, как кардиомиопатия и даже «бычье сердце» — увеличение объёма сердца за счёт увеличения его мышечной массы. Тут выражение «человек с огромным сердцем» начинает приобретать новые смыслы», — отмечает специалист.

Стоит упомянуть и о важности ПНЖК для работы сердца. Омега-3 выступает в качестве участника поддержания защитных свойств сердечной мышцы и обеспечивает выработку достаточного количества энергии для его работы.

Чтобы ваше сердце не было разбито, следует относиться к нему бережно, с вниманием и заботой — контролировать его работу в рамках прохождения инструментального обследования в виде ЭКГ, а при необходимости — и ЭхоКГ, а также поддерживать в своём рационе достаточное количество витаминов и минералов, ПНЖК и аминокислот. Андрей Скальный Кандидат медицинских наук, врач-элементолог, эксперт АНО НИИ функционального питания

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