Россиян призвали не принимать витамины и БАДы после окончания срока годности

Витамины и БАДы после окончания срока годности могут навредить организму, предупредила врач-эндокринолог, диетолог Екатерина Казачкова в интервью радио Sputnik. По её словам, содержащиеся в них активные вещества способны менять химическую структуру, а вместе с ней и свои свойства.

«Принимать витамины по окончанию срока годности нельзя, потому что витамины — это в любом случае активные вещества, это химические соединения, которые могут подвергаться трансформации и менять свою формулу», — объяснила специалист.

Она отметила, что после указанной на упаковке даты производитель уже не отвечает за изменившуюся формулу вещества. Его действие может отличаться от заявленного, поэтому рассчитывать на прежний эффект от просроченных добавок нельзя.

Ранее Роспотребнадзор ограничил доступ к 42,8 тысячи интернет-ресурсов с запрещёнными БАДами. Среди выявленных предложений были добавки без государственной регистрации и продукция с превышением допустимого содержания отдельных веществ.