БАДам подняли ставку: Россия вводит пошлину в 35% для недружественных стран

Правительство России установило ввозную пошлину в размере 35% на биологически активные добавки из недружественных стран с октября. Исключение сделано для продукции из Венгрии и Словакии. Новая ставка распространяется на БАДы в потребительской упаковке, которые подлежат маркировке средствами идентификации. Соответствующие изменения внесены в действующий перечень товаров из недружественных государств, облагаемых повышенными пошлинами.

Постановление вступит в силу 2 октября — через семь дней после официального опубликования. Повышенная ставка будет действовать до 31 декабря 2027 года включительно.

Документ подписал председатель правительства Михаил Мишустин. При этом для венгерских и словацких БАДов 35-процентная ставка применяться не будет.

Повышенные пошлины на отдельные категории товаров из недружественных государств действуют в России с 2022 года. В зависимости от продукции ставки по этому механизму различаются.

Ранее Life.ru рассказывал о новых требованиях к качеству БАДов, утверждённых правительством весной 2026 года. Среди обязательных критериев — государственная регистрация добавки, маркировка и подтверждение соответствия заявленному составу и требованиям безопасности. До этого Life.ru подробно разбирал правила продажи и маркировки БАДов, а также объяснял, чем такие добавки отличаются от лекарственных препаратов.