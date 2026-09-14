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Опубликовано 13 сентября, 22:35

Роспотребнадзор ограничил доступ к 42,8 тыс. ресурсов с запрещёнными БАДами

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Thanadon88

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Thanadon88

В России ограничили доступ к 42,8 тыс. интернет-ресурсов, через которые предлагали запрещённые биологически активные добавки. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Ведомство продолжает отслеживать онлайн-продажу БАДов, реализация которых не допускается российским законодательством. Под блокировку попадают не только отдельные сайты, но и страницы с предложениями конкретной продукции. В частности, специалисты выявляли добавки без государственной регистрации, а также товары с нормируемыми веществами в количествах, превышающих установленные требования.

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Тимур Хингеев
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