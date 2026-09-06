От глистов — к рискам для мозга: почему «Декарис» убрали из аптек

В России с 1 сентября 2026 года приостановили действие регистрационного удостоверения противоглистного препарата «Декарис». Решение приняли после заключения Росздравнадзора о возможных рисках при применении средств с действующим веществом левамизол.

Поводом для проверки стали выводы Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA). В феврале 2026 года комитет по безопасности регулятора рекомендовал прекратить использование левамизола в странах ЕС из-за риска редкого, но тяжёлого осложнения — лейкоэнцефалопатии.

Это заболевание связано с поражением белого вещества головного мозга и может приводить к нарушениям движения, речи и когнитивных функций. Симптомы в отдельных случаях способны появиться как вскоре после приёма препарата, так и спустя несколько месяцев.

При этом в России случаев таких осложнений после применения «Декариса» зарегистрировано не было. Решение об остановке действия регистрации носит предупредительный характер — производитель должен предоставить дополнительные данные о безопасности лекарства. Гендиректор «Гедеон Рихтер» в России Оливер Кёнке заявил, что после получения информации о решении регуляторов компания сразу остановила поставки и начала процедуру отзыва препарата.

«Один из наших препаратов — «Декарис» — содержит действующее вещество левамизол, баланс пользы и риска применения которого был признан Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA) неблагоприятным, в связи с чем регистрационное удостоверение на препарат было отозвано», — отметил Кёнке RG.ru.

Врачи отмечают, что исчезновение «Декариса» не создаст дефицита в лечении паразитарных инфекций. По словам профессора Сеченовского университета Евгения Морозова, сегодня левамизол уже не относится к основным препаратам выбора, а чаще используются другие средства, включая альбендазол и мебендазол.

Тем, кто принимал «Декарис» раньше, не стоит паниковать: риск осложнений считается крайне низким. Однако при появлении мышечной слабости, нарушения координации или спутанности сознания после приёма препарата необходимо обратиться к врачу.

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