13-летний мальчик потерял сознание на глазах у друзей в Красноярске и умер
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В Красноярске 13-летний подросток внезапно потерял сознание и умер во время прогулки с друзьями. Трагедия произошла в сквере на улице Водопьянова, а прибывшие медики скорой помощи констатировали смерть мальчика.
Как сообщили в Главном следственном управлении СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, происшествие случилось 21 октября. Ребёнок находился в сквере вместе со знакомыми, когда ему неожиданно стало плохо. После обнаружения тела следователи организовали процессуальную проверку.
«Выполняются необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначено судебно-медицинское исследование с целью установления причины смерти подростка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении регионального управления СК.
Сейчас специалисты выясняют, что именно привело к внезапной гибели мальчика. Установить точную причину смерти предстоит судебно-медицинским экспертам. По итогам проверки следователи примут процессуальное решение.
Ранее в Красноярске 13-летний пятиклассник потерял сознание на перемене в школе № 16 и скончался, несмотря на попытки медиков его спасти. Кроме того, в мае 2026 года в городе нашли мёртвым девятиклассника, который должен был присутствовать на последнем звонке. У подростка имелось заболевание сердца, и врачи планировали операцию.
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