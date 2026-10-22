13-летний мальчик потерял сознание на глазах у друзей в Красноярске и умер

В Красноярске 13-летний подросток внезапно потерял сознание и умер во время прогулки с друзьями. Трагедия произошла в сквере на улице Водопьянова, а прибывшие медики скорой помощи констатировали смерть мальчика.

Как сообщили в Главном следственном управлении СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, происшествие случилось 21 октября. Ребёнок находился в сквере вместе со знакомыми, когда ему неожиданно стало плохо. После обнаружения тела следователи организовали процессуальную проверку.

«Выполняются необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначено судебно-медицинское исследование с целью установления причины смерти подростка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении регионального управления СК.

Сейчас специалисты выясняют, что именно привело к внезапной гибели мальчика. Установить точную причину смерти предстоит судебно-медицинским экспертам. По итогам проверки следователи примут процессуальное решение.