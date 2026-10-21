Два ребёнка погибли и 12 пострадали из-за вейпов с начала года

В России за 2026 год зафиксировали два случая гибели детей после курения вейпов, ещё 12 человек попали в больницы. На этом фоне регионы готовятся полностью запретить продажу электронных сигарет. По подсчётам SHOT ПРОВЕРКИ, в десяти субъектах соответствующие законы уже приняли, ещё в 19 вопрос обсуждается.

Карта ограничений против вейпов в регионах России. Фото © SHOT ПРОВЕРКА

Одна из трагедий произошла в Кузбассе, где ребёнок младше двух лет предположительно отравился жидкостью для вейпа и умер до приезда скорой помощи. В Уссурийске мать обнаружила мёртвым 12-летнего сына. Врачи назвали использование электронной сигареты одной из возможных причин смерти школьника, однако окончательные выводы экспертизы не приводятся.

Ещё 12 россиян, по информации Telegram-канала, оказались в больницах с тяжёлыми поражениями лёгких, судорогами и нарушениями сердечного ритма. При этом подростки начинают пробовать электронные сигареты уже в 10–12 лет, рассказал SHOT ПРОВЕРКЕ председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский. По его словам, к 14–15 годам почти 70% подростков хотя бы раз использовали вейпы.

С 1 марта 2027 года российские регионы получат право самостоятельно вводить полный запрет на розничную продажу вейпов и жидкостей для них. Соответствующий федеральный закон уже принят. Ограничения смогут действовать в рамках пятилетнего эксперимента до марта 2032 года.

В Татарстане законопроект о запрете прошёл первое чтение, в Петербурге и Омской области инициативы внесли в региональные парламенты. В Ленинградской, Мурманской и Сахалинской областях аналогичные ограничения пока разрабатывают.

При этом продолжение незаконной торговли после введения запретов может обернуться последствиями не только для продавцов, но и для чиновников. Адвокат Сергей Жорин пояснил SHOT ПРОВЕРКЕ, что игнорирование жалоб на нарушения может стать поводом для прокурорской проверки. Если должностные лица заведомо бездействовали или незаконно отказывались принимать меры, при наличии соответствующих оснований им может грозить вплоть до уголовной ответственности.

Ранее Life.ru рассказывал о законопроекте, предусматривающем пятилетний запрет на продажу вейпов в Санкт-Петербурге. Инициативу внесли в городской парламент 19 октября. Предполагается, что ограничения начнут действовать с 1 марта 2027 года и продлятся до 1 марта 2032-го.