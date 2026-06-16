В Уссурийске 12-летний подросток погиб, предварительно, из-за курения вейпа
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В Уссурийске 12-летний подросток скончался, предварительно, в результате курения вейп. О случившемся проинформировали в Минздраве Приморья.
Как отмечают в ведомства, смерть наступила быстро. В настоящее время уточняются обстоятельства случившегося.
Ранее Госдума приняла закон о лицензировании оборота табачных изделий и никотинсодержащих товаров. Соответствующий законопроект разработан Минфином под кураторством вице-премьера — главы аппарата Правительства Дмитрия Григоренко. Инициатива вводит строгие правила для оптовой и розничной торговли. Продажа подобных товаров теперь потребует специального разрешения.
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