В России не будут вводить тотальный запрет на вейпы

В России не планируется вводить полный запрет на продажу вейпов. Об этом рассказал глава Росалкогольтабакрегулирования Игорь Алёшин в беседе с телеграм-каналом Baza на полях ПМЭФ-2026.

Полный запрет вейпов в России вводить не будут. Видео © Telegram / BAZA

Руководитель вышеупомянутого ведомства подробно пояснил, что на федеральном уровне какой-либо полный запрет на оборот вейпов действовать не будет, тогда как все ключевые решения по вопросу о разрешении или ограничении продажи электронных сигарет предстоит принимать непосредственно на местах, то есть в субъектах Российской Федерации.

«Обсуждение о полном запрете вейпов в законодательстве не идёт. 9 июня пройдет слушание, тогда можно сказать что-то конкретное, но в законе нет этого полного запрета», — рассказал Алёшин.

А ранее Life.ru писал, что продажи вейпов в России выросли на 12% за последний год. На фоне призывов экспертов к усилению надзора за продажами предложение на рынке продолжает расти. Бизнес-выгода от «дуделок» для компаний сейчас перевешивает любые опасения по поводу долгосрочного благополучия их клиентов.